Prezident jmenoval novým ministrem zdravotnictví Jana Blatného

„Je to vynikající pediatr a náměstek pro Dětskou nemocnici. Samozřejmě je nyní situace velmi těžká pro kohokoliv, ale znám ho už 25 let, tak jsem přesvědčen, že pokud bude ministrem, bude to správný člověk,“ řekl o Blatném ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba.