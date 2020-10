Přejme si, aby 28. říjen byl svátkem národní hrdosti, uvedl prezident. Vyznamenáni byli Gott, Prymula i Rychetský

František Chábera (5. ledna 1912–21. října 1999) Československý vojenský a zkušební pilot František Chábera odešel v roce 1939 po okupaci českých zemí přes Polsko do Francie, kde se zapojil do vzdušných bojů. Již během bitvy o Francii se stal stíhacím esem (sestřelil pět nepřátelských letadel). Přes severní Afriku se potom dostal do Velké Británie, kde se stal příslušníkem 312. československé stíhací perutě Královských vzdušných sil zformované v době, kdy vrcholila bitva o Británii. Později létal s nočními stíhači. V roce 1944 odjel se skupinou dobrovolníků z Velké Británie do Sovětského svazu, zúčastnil se bojů na východní frontě i Slovenského národního povstání. V roce 1948 byl František Chábera zatčen a v politickém procesu odsouzen na pět let. Dožil se pádu komunismu, po revoluci se stal čestným občanem Litoměřic. Čestný název generála Františka Chábery nese 211. taktická letka české armády, tedy jednotka vyzbrojená nadzvukovými stíhačkami Gripen.

Karel Gott (14. července 1939–1. října 2019) V mnoha ohledech nejúspěšnější český zpěvák populární hudby se narodil v roce 1939 v Plzni, vyučil se elektromontérem, inklinoval však spíše k umění. V 60. letech vystudoval konzervatoř, v té době stoupala jeho hvězda v Československu, ale i v zahraničí. Na vrcholu popularity se udržel za normalizace, ale i po revoluci. Zesnul loni krátce po svých 80. narozeninách. V Československu a Česku obdržel řadu vysokých ocenění, byl zasloužilým i národním umělcem, v roce 2009 mu prezident Klaus udělil medaili Za zásluhy.

Josef Koukal (6. května 1912–23. února 1980) Prvorepublikový vojenský, zkušební i dopravní pilot odešel po okupaci v roce 1939 do exilu, proti Němcům bojoval již během polského tažení v řadách polského letectva. Několikrát se potom dostal do zajetí (sovětského, rumunského), ale vždy utekl a nakonec se dostal do Francie a následně do Velké Británie. Byl u založení 310. československé stíhací perutě. Během bitvy o Británii byl dvakrát sestřelen, podruhé utrpěl těžká zranění. Po zotavení ještě létal, převážně však u nebojových jednotek. S pěti sestřely byl leteckým esem. Po válce již Josef Koukal kvůli následkům zranění létat nesměl. Po roce 1948 odolával provokacím StB, ta se na něj znovu zaměřila po okupaci v roce 1968. Zemřel na infarkt v roce 1980. Po revoluci byl posmrtně povýšen na plukovníka a obdržel medaili Za zásluhy.

Miloslav Masopust (* 26. září 1924) Jeden z posledních žijících veteránů, který bojoval v zahraničních československých jednotkách, je rodákem z Českého Straklova na Volyni. Po obsazení Ukrajiny Německem v roce 1941 se vyhnul nucenému nasazení, po vytlačení Němců v roce 1944 Rudou armádou se přihlásil k 1. československému armádnímu sboru, v jeho řadách bojoval u Dukly a v květnu 1945 přijel do Prahy. Po válce se stal profesionálním vojákem, počátkem tisíciletí působil ve vedení legionářské obce.

Heliodor Píka (3. července 1897–21. června 1949) Jedna z nejznámějších obětí komunistického režimu bojoval v první i druhé světové válce. Za první světové války byl odveden do rakouské armády, ale záhy ho zajali Rusové a přihlásil se do legií. Zúčastnil se bojů na východní i západní frontě, po vzniku Československa potom bojoval na Těšínsku i na Slovensku. Po válce absolvoval francouzskou vojenskou akademii a postupně získával významnější pozice v československé armádě. Před druhou světovou válkou působil na ministru obrany. Po okupaci odešel do Velké Británie, odkud jej exilová vláda vyslala do Rumunska, později do Turecka a nakonec do Sovětského svazu, kde reprezentoval její zájmy a podílel se na vzniku československých jednotek v SSSR. Působením v Moskvě si znepřátelil Klementa Gottwalda a další představitele KSČ. Po válce byl Píka jmenován zástupcem náčelníka generálního štábu československé armády, ale bezprostředně po komunistickém převratu byl odeslán na zdravotní dovolenou a následně zatčen. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen k smrti a oběšen. Rozsudek byl zrušen v roce 1968, po revoluci byl Heliodor Píka plně rehabilitován, oceněn Řádem Milana Rastislava Štefánika, jeho jméno nese 53. pluk průzkumu a elektronického boje české armády.