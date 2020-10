Ceremoniál k 28. říjnu letos nebude, řekl Mynář. Prezident předá vyznamenání až příští rok

„Na základě doporučení pana ministra zdravotnictví, pana profesora Prymuly, pan prezident rozhodl, že státní akt předávání státních vyznamená bude odsunut a bude se konat 28. října 2021,“ řekl Mynář.

Miloš Zeman s Romanem Prymulou (za ANO) jednali o podobě ceremoniálu k 28. říjnu ve středu. Ministr předem podotkl, že není příznivá epidemická situace. „Stávající situace je taková, že ten ceremoniál určitě nemůže proběhnout v původním režimu,“ uvedl.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) prezidenta již dříve vyzývali, aby předávání vyznamenání omezil. Podle Babiše souhlasil s tím, že vyznamenání předá bez účasti politiků a dalších hostů, čtyři desítky oceněných ale měly na Hrad dorazit. Ve středu oba řekli v rozhovoru pro Novu, že věří, že si prezident pořádání ceremoniálu rozmyslí. Podle Hamáčka by hlava státu měla oslavu státního svátku vyřešit projevem k občanům.

Prymula dříve řekl, že chápe symbolické dopady povolení akce v době, kdy sám apeluje na občany, aby dodržovali vládní opatření a minimalizovali společenské kontakty. Na Pražský hrad dorazí, pokud budou splněny hygienické podmínky. „Opatření budou muset být nastavena tak, aby se tam potkalo naprosté minimum lidí, tedy zpravidla šest osob tak, jak je garantováno. Já si nemyslím, že by to měl být akt, kde by měly být desítky osob,“ uvedl.

Prezident ale ještě nedávno trval na tom, že by se akce měla konat. Pokud by se tradiční ceremoniál neuskutečnil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, řekl v rozhovoru pro Blesk.