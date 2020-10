Fotografie z demonstrace využili ve svůj prospěch „rouškaři“ i „nerouškaři“. Nemůžeme tomu zabránit, zoufají jejich autoři

Muž s plnovousem s českou vlajkou v pravé ruce, který klečí před policejním vodním dělem. Tuto fotografii vyfotil Lukáš Bíba pro Hospodářské noviny a Aktuálně.cz. Jenže kromě editorů se zalíbila i takzvaným nerouškařům, kteří ji začali používat pro vlastní propagaci a sdílejí ji například na Facebooku. Kromě jiných si ji na vlastní profil dal i organizátor nedělní demonstrace a předseda spolku Hnutí občanské nespokojenosti.

Vážení přátelé, jelikož nejsem na FB, měl bych na vás prosbu. Můžete reportovat tento účet/skupinu, která zneužívá mou fotografii k propagaci tohoto nesmyslu? Díky.



Foto vzniklo pro @Hospodarky @Aktualnecz pic.twitter.com/7x5iRLslJg — Lukas Biba (@bibalukas) October 20, 2020

Teď Bíba žádá o její stažení ze skupin, které vystupují proti vládním opatřením. To ale neznamená, že by ji znovu nevyfotil. „Řešil jsem to s kolegy, všichni jsme se shodli, že bychom tu fotografii vyfotili, vydali okamžitě z místa. Ale tato fotografie sama o sobě potřebuje širší vysvětlení, nesmí být zveřejněná bez kontextu. Pak se stane to, co se stalo na sociálních sítích. Nechtěl jsem ukázat, že ten člověk by měl být oběť. Naopak, ten člověk si pro to vyloženě šel od prvního okamžiku demonstrace a policie odvedla naprosto profesionálně svoji práci,“ říká ke snímku Bíba, který má z tohoto momentu řadu dalších dokreslujících fotografií.

Přímo ze Staroměstského náměstí poslal na Twitter čtyři fotografie, následně je ale smazal. Obával se totiž, že by „nevyzněly dobře“. „Já jenom dokumentuju realitu, jak to probíhá na místě. Bohužel to, jak si to někteří lidé vyloží, opravdu těžko dovedu ovlivnit,“ vysvětluje Bíba.