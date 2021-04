Seznam Zprávy zveřejnily úniky z Faltýnkova diáře. Vysvětlení žádá opozice i Babiš

Záznamy z Faltýnkova diáře z uplynulých let zveřejnily Seznam Zprávy v úterý po Velikonocích. Poznámky se týkají například rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství – a jejich pravost nerozporuje ani samotný Faltýnek.

„Jako osoba politicky činná jsem v kontaktu s řadou lidí, kteří za mnou přicházejí s různými typy sdělení a jejichž důvěryhodnost je značně kolísavá. Pokud si některá z těchto sdělení heslovitě poznamenám, nelze z toho vyvodit, že jde o zachycení reálného stavu, natož pravdivého obrazu o skutečnosti,“ citují jeho slova přímo Seznam Zprávy.

„Vyfabrikované nesmysly a fikce“

Web ovšem současně uvádí, že si předseda poslanců ANO do dokumentu zapisoval ovlivňování veřejných zakázek nebo postup při vzniku firmy, jejíž akcie údajně chtěl skrytě vlastnit. Podle Seznamu si politik do diáře poznamenal i pomoc se získáváním dotací pro sportovního podnikatele Miroslava Černoška na stavbu olympijského centra v Prostějově.

Faltýnek odmítá, že by udělal cokoliv nezákonného. V úterý se ke zjištění Seznamu vyjadřovat nechtěl: „Všechny příběhy, které pan Kroupa tvoří z mých několik let starých poznámek z různých jednání, která byla téměř vždy na přání těch, kdo se mnou to jednání měli, jsou vyfabrikované nesmysly a fikce.“

Podle informací České televize by je mohl komentovat během středy. Již nyní k němu totiž míří i výzvy od sněmovních politiků, a to jak opozičních, tak vládních.

Všechno vysvětlit

Podle premiéra Babiše musí Faltýnek všechno vysvětlit. „Pokud udělal nějakou věc, kterou nebude schopen vysvětlit, platí u něj jako u kohokoliv v hnutí princip padni komu padni,“ cituje zpravodajský web Seznamu Babišovo vyjádření. „Hnutí jsem postavil na transparentnosti a principech boje proti korupci a v případě, že by je kdokoliv porušil, nemáme dál co řešit a musí odejít. A je jedno, jak se jmenuje nebo na jaké je pozici.“

Vysvětlení ve sněmovně budou od šéfa Babišových poslanců žádat i opoziční strany. „Pokud se dotace skutečně opět rozdělovaly od protikorupčního hnutí ANO tím způsobem, že někdo měl lepší styky s panem Faltýnkem, tak je to velká politická kauza,“ sdělil předseda Starostů Vít Rakušan.