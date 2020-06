ANO zruší brněnskou organizaci. Babiš nechce v hnutí lidi napojené na pochybné kauzy

Vokřál se minulý týden rozhodl z hnutí vystoupit, přestože měl na podzim vést kandidátku do krajských voleb. Lídrem tak bude současný hejtman Bohumil Šimek. Vokřál při vystoupení z hnutí uvedl, že nechce své jméno spojovat s lidmi, kteří hnutí využívají jen pro vlastní prospěch. Ponechá si ale zatím mandáty zastupitele Brna i Jihomoravského kraje.

Podle Babiše se měl problém řešit dřív

Andrej Babiš minulý týden uvedl, že problém se měl řešit už dřív. „Musíme udělat radikální řez a distancovat se od toho, co se stalo,“ uvedl tehdy předseda hnutí. O situaci mluvil minulý týden i s Jiřím Faltýnkem, o kterém média v minulosti psala v souvislosti se Švachulou a možném ovlivňování zakázek. „Setkal jsem se s ním poprvé a ptal jsem se, jak je možné, že chodí takové informace. On to odmítl. Myslím, že pokud ho policie nekontaktovala, tak jsou to pomluvy a vymýšlí se věci, které neexistují,“ uvedl Babiš. Podle něj se ani nepodařilo zjistit, jakým způsobem přišel Švachula do hnutí.