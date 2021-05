Vojtěch čelil kritice za personální změny i situaci kolem covidu, byl prvním ministrem v době pandemie

Ministerská kariéra Adama Vojtěcha se začala blížit ke konci poté, co v srpnu oznámil, že od začátku školního roku začne platit všeobecná povinnost mít roušky. Ty se měly nosit nejenom ve veřejné dopravě, ale i v obchodech nebo na školních chodbách.

Adam Vojtěch nemá lékařské vzdělání, zprvu se proto hlavní odbornou tváří ministerstva zdravotnictví stal tehdejší náměstek pro zdravotní péči a epidemiolog Roman Prymula. Brzy se ale začalo hovořit o tom, že mezi ním a ministrem nepanují ideální vztahy. Krátce poté, co první vlna pandemie opadla, Prymula ministerstvo opustil.

Vojtěchovo ministerstvo vydalo řadu opatření, která výrazně omezila běžný život lidí. Omezení v reakci na pandemii koronaviru přitom původně zaváděla svým usnesením vláda, a to podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR a zákona o krizovém řízení. Změna do právního ukotvení přišla v té době koncem března, kdy byla obsahově prakticky stejná omezení místo usnesení vlády vydána jako opatření ministerstva zdravotnictví.

Ta uvrhla Česko, Evropu i celý svět do situace, kdy se zavíraly hranice a omezoval volný pohyb lidí. Měla nepředstavitelné dopady nejenom na zdraví části nakažených lidí, ale také na životy těch, kteří se nikdy neinfikovali. Pandemie zasáhla rovněž ekonomiku.

Vojtěcha kvůli nezvládnutí epidemie kritizoval i Babiš

Nebylo to navíc poprvé, co Babiš svého ministra zdravotnictví postavil do problematické pozice. Počátkem loňského března, kdy se v Česku objevili první infikovaní, se jedna pacientka odmítnutá hygienou obrátila na soukromou laboratoř. Ministr Vojtěch poté uvedl, že se pracovnice laboratoře při odběru vzorků sama nakazila, což nebyla pravda, jak se záhy ukázalo. Babiš pak na tiskové konferenci Vojtěcha veřejně vyzval, aby prozradil, kdo mu tuto informaci řekl. K tomu se ministr nejprve neměl, ale nakonec se podvolil.

Opozice pak k odchodu ministra zdravotnictví vyzývala kvůli nezvládnutí epidemie opakovaně. Hlasy po odvolání Vojtěcha z funkce se začaly ozývat loni na jaře kvůli tomu, že podle kritiky selhalo rozdělování zdravotnického materiálu z Číny na ochranu před koronavirem. Požadavky na Vojtěchův konec v čele resortu se začaly stupňovat koncem léta spolu se zhoršující se situací kolem koronavirové epidemie.

Naopak, za jednoho z nejlepších porevolučních ministrů zdravotnictví označil Vojtěcha epidemiolog Rastislav Maďar, který koncem srpna po zmatcích ohledně roušek na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny pro uvolňování opatření.

Jako ministr zdravotnictví vyvolal Vojtěch pozornost i vlnu kritiky řadou personálních změn, které provedl. Odvolal z funkcí ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluka Němečka, ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice Danu Juráskovou nebo šéfku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a následně i jejího nástupce Františka Nováka. Hovořil o problémech s hospodařením, podal trestní oznámení, Vrbovskou a Nováka později dokonce obvinila policie.