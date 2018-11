Ministerstvo chce vymést papíry z ordinací. Elektronizaci ale nebude lékařům vnucovat, slíbil Vojtěch

Stetoskop, dřevěná špachtle nebo injekce jistě zůstanou atributy lékařské profese i v budoucnu, ale papír by z ní mohl vymizet. Jak se ovšem ukázalo při zavádění elektronických receptů, nejsou s tím všichni lékaři srozuměni. Zatímco o eRecepty s nimi ministerstvo zdravotnictví bojovalo a jejich povinné používání zavedlo proti vůli profesní komory, další elektronizaci jim již podle Adama Vojtěcha vnucovat nebude.

Elektronizovat by ministerstvo chtělo například zdravotnickou dokumentaci. „Chceme to vytvořit tak, aby to lékařům ulehčilo práci,“ zdůraznil ministr. Jeho úřad připravuje záměr zákona o elektronickém zdravotnictví, který by měla do konce roku dostat vláda. Samotný zákon by pak měl vzniknout tak, aby byl účinný od poloviny roku 2020.