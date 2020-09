Z ministra zdravotnictví ministrem covidu. Vojtěch patří k resortním rekordmanům, končí kvůli pandemii

Veřejně známou osobností byl však Adam Vojtěch již dříve. Pomineme-li jeho hudební kariéru včetně účasti v populární soutěži Česko hledá SuperStar, stal se v roce 2010 předsedou spolku právníků Všehrd. To se mu podařilo ještě za studií, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2012, o rok později dokončil také magisterský program mediálních studií na Fakultě sociálních věd téže univerzity.

Politická příslušnost Adama Vojtěcha zní „nestraník za ANO“, což může svědčit o mnohém. Do politiky se dostal jako poradce Andreje Babiše; v roce 2013, kdy Babišův Agrofert koupil mediální dům Mafra, pracoval jako právník pro toto vydavatelství.

Ve sněmovních volbách v roce 2017 kandidoval českobudějovický rodák Vojtěch na třetím místě kandidátky ANO v Jihočeském kraji a uspěl. Nestal se ale jenom poslancem – Andrej Babiš jej vzal i do své první vlády jako ministra zdravotnictví a poté, co tento kabinet nezískal důvěru sněmovny, stal se Vojtěch i ministrem druhé Babišovy vlády.

Na ministerstvu byl tajemníkem a zabýval se otázkami financování a také organizace zdravotnictví. Zároveň Babišovi – jenž se v Sobotkově dostával do sporů s tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) – radil v medicínských otázkách. Působil také v několika společnostech vlastněných státem, mimo jiné zasedal ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny a v představenstvu společnosti Thermal-F, která provozuje karlovarský hotel Thermal.

Vojtěch měl za sebou také řadu výrazných personálních opatření. Odvolal z funkcí ředitele FN Ostrava Svatopluka Němečka, ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice Danu Juráskovou nebo šéfku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a následně i jejího nástupce Františka Nováka. Hovořil o problémech s hospodařením, podal trestní oznámení, Vrbovskou a Nováka později dokonce obvinila policie.

Ministrem covidu

Až do konce roku 2019 ale šlo o docela „klasická“ témata, se kterými si Adam Vojtěch jako právník se specializací na zdravotnickou oblast mohl poradit a nějak si s nimi poradil, byť se to neobešlo bez výhrad části veřejnosti. Rok 2020 jej ale postavil do bezprecedentní situace.

„Ve chvíli, kdy přišel covid, stal jsem se ministrem covidu,“ shrnul on sám. Pandemie nemoci covid-19 uvrhla Česko, Evropu i celý svět do situace, kdy se zavíraly hranice, omezoval volný pohyb lidí, měla nepředstavitelné dopady nejenom na zdraví části nakažených lidí, ale také na životy těch, kteří se jí nikdy neinfikovali, a na ekonomiku.

Vojtěch jako nelékař a neepidemiolog musel více než kdy dříve spoléhat na rady jiných. Zprvu se hlavní „odbornou“ tváří ministerstva zdravotnictví stal tehdejší náměstek pro zdravotní péči a epidemiolog Roman Prymula, brzy se ale začalo hovořit o tom, že mezi ním a ministrem nepanují ideální vztahy. Krátce poté, co první vlna pandemie opadla, Prymula z ministerstva odešel a přes léto zůstalo jeho místo prázdné, až v září jej obsadil dosavadní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.