Hejtman Netolický potvrdil, že mluvil s Hamáčkem o získání milionu vakcín Sputnik

„Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený,“ citoval Seznam Zprávy nejmenovaného Hamáčkova stranického kolegu. Netolický informace serveru potvrdil. „To, co tam je napsáno, je pravda, já se k tomu víc vyjadřovat nebudu. Mně se ta kauza netýká a odpovídat mají jiní, ne já,“ řekl Netolický.

Server Seznam Zprávy před dvěma dny napsal, že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky Sputniku V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Ten to odmítl. Podle českých bezpečnostních složek jsou z útoku ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb. Česko po tomto zjištění vyhostilo z Česka 18 ruských diplomatů.

Podle Seznam Zpráv se 15. dubna večer Hamáček setkal s šéfy tajných služeb, policie a velvyslancem v Moskvě, s nimiž o svém plánu mluvil. Schůzka s Netolickým se odehrála předtím a o Vrběticích žádná zmínka nepadla. „Byl jsem v nevhodnou dobu na nevhodném místě,“ uvedl Netolický.

Článek Seznam Zpráv komentoval na Twitteru i Hamáček. „Co tam máte dál pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval,“ vzkázal ministr autorovi článku.

Server Blesk.cz ve čtvrtek upozornil na to, že o Hamáčkovu cestu se zajímá i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej odkázal ČTK s žádostí o potvrzení informace na policejní prezidium. „Mohu potvrdit, že se NCOZ začala z vlastní iniciativy zabývat okolnostmi takzvané neuskutečněné cesty do Moskvy. Více informací v této chvíli poskytnout nemohu,“ napsala poté mluvčí prezidia Kateřina Rendlová.

Koudelka prý Hamáčkovu časovou souslednost potvrdil

Vrbětickým případem se také ve čtvrtek zabýval sněmovní výbor pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS). Ředitel BIS Michal Koudelka na schůzi potvrdil časové údaje v kauze explozí. Novinářům to řekl šéf komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Koudelka podle něj nemohl komentovat zmíněnou schůzku na vnitru, o níž píšou Seznam Zprávy.

Hamáček tvrzení, že chtěl kauzu Vrbětice vyměnit za vakcínu a summit, odmítl. Oznámil také, že na autory článku Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou podá trestní oznámení. Hamáček v posledních dnech hovořil mimo jiné o tom, že výměnu s Ruskem by ani plánovat nemohl, protože informace od tajných služeb dostal zhruba týden před schůzkou, tedy 7. dubna. Současně se ale adresáti zpráv tajných služeb dozvěděli i to, že s informacemi pracují média.

Bělobrádek řekl, že Koudelka časové údaje potvrdil. „Řekl nám, že co říká předseda a první místopředseda vlády o časové souslednosti, je pravda. Ta časová osa sedí. Stejně tak nám pan ředitel řekl, že vicepremiér Hamáček postupoval velice aktivně a razantně ohledně vyhoštění ruských agentů,“ uvedl.