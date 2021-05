Hamáček kvůli článku Seznam Zpráv podá trestní oznámení. Chce deset milionů jako odškodné

Marian Jurečka, kterého Hamáček vyzval k omluvě, pro ni nevidí důvod. „Jan Hamáček doposud nevysvětlil, proč cestu do Moskvy plánoval, co byl její pravý důvod,“ zdůrazňuje. Ze stejného důvodu se nehodlá omlouvat ani Pekarová Adamová.

Sněmovna záležitost projednávala v úterý za zavřenými dveřmi asi hodinu a půl bez výsledku. Někteří poslanci hovořili poté o tom, že debata přerostla ve vzájemné osočování, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se za ni styděl. Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová kritizovala hlavně představitele TOP 09 a ODS, nepadaly podle ní žádné argumenty. „Byla to blamáž pro ty, kdo tu schůzi svolali,“ řekla s tím, že šlo o šarádu a cirkus.

Předseda komunistických poslanců Leo Luzar v ČT prohlásil, že Hamáček na úterním jednání ve sněmovně nic nového neřekl. Luzar dle svých slov očekával, že vystoupí účastníci schůzky, kteří informace Seznamu potvrdí, nebo vyvrátí. To se nestalo kvůli obstrukcím koalice Spolu, tvrdí komunistický poslanec.

Ve středu by se měli poslanci k záležitosti vrátit po schvalování stavebního zákona, případně odpoledne po mimořádné schůzi k některým ekonomickým předlohám.

Účastníci schůzky by měli promluvit, Hamáček vysvětlit

Redaktor Respektu Jaroslav Spurný doufá, že středeční jednání přinese jasnější vzkaz veřejnosti, jak to ve skutečnosti bylo. „Stojíme před dvěma informacemi, které si protiřečí, a my nevíme, co je pravda. Jediní, komu to pomáhá, jsou lidé, kteří budou zpochybňovat informace kolem vrbětického útoku,“ míní novinář.

Otevřenější by podle něj měli být účastníci schůzky, ale i samotný server Seznam Zprávy. „Je to docela silná munice. Vypadá to, že je v tomto pevný v kramflecích,“ řekl ČT na adresu Hamáčkova výroku o trestním oznámení.