Šéfredaktor Kubík: Psali jsme o ruské cestě pravdivé informace, mnozí by se ještě měli vyjádřit

přehrát video Hostem Událostí, komentářů byl šéfredaktor Seznamu Jiří Kubík

Skutečně je to velmi závažná a citlivá věc. Když za vámi Janek Kroupa přišel s tím, že zjistil to, co zjistil, ani na chvilku jste nezapochyboval, že to nedává smysl? Že je to nelogické? Janek Kroupa na té věci pracoval od chvíle, kdy nám Jan Hamáček oznámil, že chce jet do Moskvy, následně schůzku odvolal a před dvěma týdny s premiérem oznámili akci ve Vrběticích. Ta story s Hamáčkovou cestou do Moskvy se jevila jako velice pozoruhodná od samého začátku. O tom posledním, co jste psali, se mluví jako o absurdním, zmiňují to i novináři, kteří používají slova „absurdita“ nebo „je to nelogické“. Lidé upozorňují, že je pro ně těžké číst článek, kde není jediný zdroj se jménem. Kdo řekl, že chce Hamáček v Rusku vyměnit informace související s útokem ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik V? Musím říct, že těch zdrojů, se kterými Janek Kroupa a Kristina Ciroková mluvili, je vícero.

Máte zvukové záznamy? Já vám nemůžu říct, co máme v ruce. Každopádně musím říct, že sám jsem ty důkazy viděl, slyšel. Jsou naprosto věrohodné a jsem si naprosto jistý, že ty informace, které jsme publikovali, jsou pravdivé. Musím jenom k tomu ale říct, že ti lidé, se kterými jsme komunikovali, informace nechtěli potvrdit veřejně, nechtěli je říct na jméno. Myslím si, že situace, která se dnes (v úterý – pozn. red.) otevřela, včetně mimořádné schůze ve sněmovně, je přesně to místo, kde by se věc měla vysvětlit. Jan Hamáček svoji verzi, že to je nesmysl, lež, opakuje neustále dokola. Ale pak tam jsou ještě další účastníci, kteří zatím veřejně nepromluvili, a to ani na té schůzi ve sněmovně. Tam je ještě prostor. A jak si vysvětlujete, že stále mlčí? Všichni jsme viděli, že ve sněmovně si pro sebe vzal prostor ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček a na další účastníky setkání se prostor zatím nedostal. Já věřím tomu, že až oni se k tomu vyjádří, bude leccos jasnější a myslím si, že spousta otázek bude zodpovězena. To, co vás přesvědčilo ke zveřejnění článku, byly zvukové záznamy? Vy jste říkal „slyšel“, takže já jsem si logicky vyvodila, že ty zvukové záznamy máte. Důkazy jsem si prostudoval, viděl, slyšel. Musím říct, že nebyla sebemenší pochybnost, proč článek nevydat. Velvyslanec Vítězslav Pivoňka, prezident Miloš Zeman, to jsou dva muži, které v rozhovoru pro ČT24 zmínil bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Řekl, že si nedovede představit, že by to bylo celé z hlavy Jana Hamáčka, ale dovede si představit, že v tom hráli svoji roli tito dva muži. Můžete potvrdit, že ho třeba nějakým způsobem dotlačili k té výměně? Pojďmě se vrátit na chvíli do té situace, která byla před sobotou 17. dubna. To znamená, že schůzka se odehrála 14., 15. dubna. V té době ještě zdaleka nebylo známo, co se odehraje dál, jak český stát bude postupovat, a Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce říká i na jméno, že na tu inkriminovanou schůzku na ministerstvo vnitra přijel. Sice pozdě, nicméně sdělil tam důležitou informaci, a to, že ta věc může být odložena právě proto, že ruští agenti, kteří jsou podezřelí z toho, že spáchali výbuch ve Vrběticích, nebudou nikdy vyslechnuti a nikdy nepůjdou před soud. V té situaci, kdy nebylo jasné, jak ta věc dopadne, jak se trestní řízení bude dál vyvíjet a jestli česká policie bude vyhlašovat veřejné pátrání po těchto osobách, tak v téhle situaci si Jan Hamáček nechal vysvětlit, co se bude dít dál, jestli ta věc bude odložena, a zároveň plánoval cestu do Moskvy. Účastníci té schůzky mu cestu rozmlouvali. On už ji předtím anoncoval na Twitteru, řekl, že chce jet do Moskvy jednat o Sputniku, že chce uspořádat setkání amerického a ruského prezidenta v Praze. A dnes (v úterý – pozn. red.) jsme slyšeli ve vašem Interview ČT24, že o tomhle svém zájmu neinformoval ani premiéra české vlády. Dokonce si na jednání o tomto svém záměru pozval ještě v pozici ministra vnitra, nikoliv zahraničí, českého velvyslance v Moskvě do Prahy, aby s ním tuto věc projednal. Právě na tom jednání 15. dubna mu ti účastníci rozmluvili, že cesta do Moskvy s tímto záměrem a za těchto okolností, kdy český stát řeší jestli bude, nebo nebude dál pokračovat ve vyšetřování kauzy Vrbětice s účastí ruských agentů, není dobrý krok. A Jan Hamáček to následně uznal.