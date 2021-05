V neděli rostl počet nakažených nejpomaleji od začátku září. Otevírají se nová očkovací centra

Navzdory povzbudivým výsledkům, které by mohly naznačovat návrat epidemie na úroveň konce loňského léta, stoupá reprodukční číslo udávající trend šíření nákazy. Je stále pod jedničkou, ale na hodnotě 0,89. Kromě období, kdy výpočet ovlivňovaly volné velikonoční dny, je to nejvyšší hodnota od poloviny března.

Za poslední týden přibylo 134 nakažených na sto tisíc obyvatel, je to o tři méně než po sobotě. Nákaza se v současnosti nejvíce šíří v Jihočeském a Zlínském kraji a na Vysočině. Z okresů je nejvíce nakažených vůči počtu obyvatel na Zlínsku – 250 na sto tisíc obyvatel za sedm dní. Na Českobudějovicku je to 241 nových případů na sto tisíc obyvatel v témže období, přes 200 nakažených na sto tisíc obyvatel přibylo za týden i na Českokrumlovsku, Písecku, Prachaticku, Vsetínsku, Jihlavsku a Žďársku. Zdaleka nejlépe z republiky je na tom Chebsko (15 případů na sto tisíc obyvatel za sedm dní).

Očkování zatím jde pomaleji, než jaké byly plány. Někdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlašoval v minulosti, že v dubnu se dostane tempo vakcinace nad sto tisíc podaných dávek denně, tomu se nakonec ani nepřiblížilo. Dosavadním maximem bylo 77 181 dávek z posledního dubnového čtvrtka, přes 70 tisíc dávek se ale za celý duben dostal denní počet očkovaných jen třikrát. V pracovní dny obvykle dostalo některou dávku očkování kolem 60 tisíc lidí, o víkendech kolem 20 tisíc.

Obě dávky vakcíny dostalo již přes milion lidí, alespoň první dávku do nedělního večera necelých 2,2 milionu zájemců. Přes 300 tisíc z nich podstoupilo očkování v Praze, necelého čtvrt milionu v Jihomoravském, Středočeském či Moravskoslezském kraji.

Další děti se vracejí do škol, služby otevírají

Děti se vracejí na druhý stupeň základních škol v šesti krajích a v Praze – výuka je zatím rotační, takže první den se otevřela jen zhruba polovina tříd. Ve čtyřech regionech včetně Prahy mohou také malé děti do školek. Opatření uvolnila i brněnská Masarykova univerzita. Zmírnila je z červeného na žlutý stupeň, což znamená, že její budovy zůstávají uzavřené pro širokou veřejnost, ale zaměstnanci i studenti do nich mohou. Nicméně výuka zůstává v souladu s vládními nařízeními převážně v on-line podobě, informovala univerzita.

Ze základních škol, kam přišlo nejvíce žáků od začátku kalendářního roku, nepřišly žádné stížnosti. „Můj pocit je ten, že návrat dětí do škol mohl přijít mnohem dřív a trochu jiným způsobem, protože ta rotační výuka není úplně ideální. Ale aspoň díky za to, protože to bylo opravdu dlouhé, a cítíme to i na těch dětech. I když jsme se oproti jaru o dost zlepšili, ta prezenční výuka je úplně o něčem jiném,“ řekl ředitel sokolovské základní školy Vladimír Vlček.

Zároveň se v celé republice obnovuje provoz kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb spojených s péčí o tělo a o zvířata, které vláda v minulých měsících s odvoláním na rychlé šíření nákazy zakázala.