Otevřely salony krásy či muzea, do lavic se vrací další děti

Provozovny kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických nebo masážních salonů mohou od pondělí poskytovat své služby za přísných opatření. Obsluha může v jeden čas poskytovat službu vždy jen jednomu zákazníkovi. Mezi místy, kde jsou klienti obsluhováni, musí být rozestup minimálně dva metry.

Lidé, kteří chtějí služeb využít, se mohou prokázat několika typy testů a potvrzení. Profesionálně provedený PCR test platí sedm dní od odběru, antigenní test provedený na certifikovaném místě je možné využít 72 hodin. Možné je použít i doklad zaměstnavatele o provedeném antigenním testu, případně čestné prohlášení o testu ze školy.

Povoleno je zároveň podrobit samotestu zákazníka přímo v provozovně, podle čtvrtečního vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by to ale mělo být spíše výjimečné řešení. Takový test navíc platí jen na daném místě. Není tak možné nechat se otestovat v kadeřnictví a stejný test posléze uplatnit ještě například na kosmetice.

V sedmi krajích začne rotační výuka

Od nového týdne se do tříd mohou vrátit žáci druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnáziích v sedmi regionech, a to Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a v Praze. Začíná rotační výuka, to znamená, že týden se budou učit ve škole, týden z domova.

Podle statistik ministerstva školství by se rotační výuka na druhém stupni měla týkat 192 878 dětí. V pondělí by do školy měla přijít asi polovina z nich. Rotační výuka se týká i dvou nejnižších ročníků ve 28 šestiletých gymnáziích a čtyř nižších ročníků ve 130 osmiletých gymnáziích.