Současné proplácení antigenních testů firmám asi není právně možné, varuje Richterová

Podle jejích čerstvých informací od Unie zaměstnavatelů se ale ukazuje, že by v tomto způsobu mohl být právní problém. Chtěla by tedy, aby stát lépe a jednoznačně firmám komunikoval konkrétní postup, jak mají testování provádět.

Nepřipravené očkování

Místopředsedkyně Pirátů také kritizuje vládu za nedostatečně připravenou koncepci očkování. Šla by třeba cestou podrobné komunikační kampaně. Uvádí příklad očkování na humanitárních misích, kde se „jeden den vysvětluje a dva dny očkuje“. „Naše vláda to v té strategii zredukovala na deset řádků, to je naprosto nedostatečné, to vytvoří prostor pro dezinformace,“ kritizuje nedostatečnou osvětu.

Jako další zásadní věc uvádí prioritizaci. „Chroničtí pacienti, jejichž praktik se nezaregistroval do systému a nechce očkovat, systémem propadají,“ varuje Richterová. Lidé například s těžkým diabetem nebo po transplantaci kostní dřeně se tak podle ní na očkování nemusí dostat včas. Vláda by tak měla stanovit jasnější pravidla, kdo půjde k očkování jako první.

Centrální očkovací registr by podle ní také mohl být jednodušší a přehlednější. Chtěla by třeba, aby když se na člověka dlouho nedostane termín, tak měl možnost se přeregistrovat z centrálního systému k praktickému lékaři. „Stát by měl od lidí a lékařů systematicky sbírat zpětnou vazbu a reagovat,“ říká Richterová.