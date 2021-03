Pomalá stavební řízení ovlivňují českou ekonomiku i život jednotlivců, upozorňuje Bilance

Stavebnictví má přitom velký vliv na ekonomiku. Pokud investoři utratí za stavby třeba miliardu, v hospodářství se to projeví v další produkci za více než dvě miliardy. Vybere se zároveň víc na daních a klesne nezaměstnanost. Byrokratické překážky však odrazují zahraniční developery, kteří peníze raději vloží do projektů v zemích, kde stavební řízení probíhají o poznání jednodušeji.

Dlouhá stavební řízení se navíc projevují i v ceně bytů. V Praze se za posledních deset let zdvojnásobila, průměrná cena dosahuje 92 tisíc korun za metr čtvereční. Ročně by se v hlavním městě mohlo prodat i osm tisíc bytů, postaví se jich však méně než polovina. Podle analytika nemovitostí společnosti Deloitte Petra Hány tak dochází k nerovnováze na trhu. „Čeho je málo, většinou bývá drahé,“ řekl.

Stavební úřad Prahy 4 nejprve požadoval posudek na ovlivnění krajinného rázu, i když jde o stavbu ve dvorku v městském intravilánu, následujících pět měsíců úřad řešil odvod dešťové vody ze střechy, požadoval povolení od jiného oddělení stejného úřadu o tom, že se voda může vsáknout do země. „Bezmoc, beznaděj. Jako obyčejný člověk, který jen chce mít, kam složit své děti, se setkáte s tím, že je vlastně naprosto v pořádku nedodržovat zákonem dané lhůty,“ uvedla Jonáková.

Úřad se však brání tím, že některá, na první pohled nesmyslná, stanoviska úřadů musí být raději ve spisu, protože na jiném místě a v jiném případu to tak chtěl soud.

Novela stavebního zákona má přinést změnu, obaluje se ale úpravami

Zrychlit celý proces by měla připravovaná novela stavebního zákona. „Je nepřípustné, aby občan vůči státu musel dodržet všechno, a pokud nedodrží jakoukoliv lhůtu, dostane pokutu. Ale pokud stát nedodržuje lhůty třeba ve stavebním řízení, tak občan nezmůže vůbec nic,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). „Cílem je, aby se zrychlilo stavební řízení, aby se odstranila byrokracie a abychom zrychlili a dodržovali lhůtu,“ uvedla ministryně.

Plánovaný je tak vznik elektronického portálu stavebníka. Po nahrání potřebných dokumentů by po úřadech měly kolovat už jen digitální spisy, a ne lidé. V případě, že by se i tak orgán ve lhůtě nevyjádřil, by to znamenalo jeho fiktivní souhlas. Když bude nečinný samotný stavební úřad, přejde spis automaticky výše na krajský úřad, který bude muset rozhodnout.