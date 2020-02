Fikce souhlasu bude, tvrdí Dostálová. Zákon podle ní zkrátí stavební řízení na rok

Například památkáři budou do nového systému integrováni pouze částečně, pokračuje šéfka resortu pro místní rozvoj. „Tam, kde jsou stavby v ochranném pásmu, budou integrovány pod státní stavební správu. Pokud půjde o památku UNESCO, národní kulturní památku nebo rezervaci, tak stále zůstane závazné stanovisko, ale ministerstvo kultury i Národní památkový ústav souhlasí s tím, že tam bude fikce,“ doplňuje Dostálová.

I když její resort couvnul některým námitkám – například ze strany obcí či Hospodářské komory –, Dostálová je přesvědčena, že legislativa povede ke zrychlení staveb. Místně příslušné stavby, například rodinný dům, se budou povolovat na úrovni obcí, v případě strategických staveb jako dálnic do procesu vstoupí státní stavební správa, vysvětluje ministryně.

Ministryně věří, že stavební zákon se v Poslanecké sněmovně začne projednávat v červenci. „Daří se nám jednat se všemi. Odstranili jsme zejména největší bariéru se Svazem měst a obcí. Je to určitý kompromis, na kterém teď stavíme, ale základy zákona pořád zůstávají stejné,“ vysvětluje Dostálová.

Fikce souhlasu znamená, že pokud se úřad v požadované lhůtě k žádosti nevyjádří, automaticky to bude znamenat souhlas. O lhůtách se dle Dostálové ještě jedná, ale třicet dní, respektive šedesát dní v případě složitějších případů, jí připadá jako relevantní varianta. Systém bude fikci hlídat automaticky, dotčený orgán ale bude mít možnost lhůtu pro rozhodnutí prodloužit.

„Automatické vygenerování povolení je pouze opatření proti nečinnosti úřadů, nikdy nebude mít charakter skutečného povolení. Vždy to musí přezkoumat nadřízený orgán a buď říct ano, vše bylo splněno, razítko potvrdit a povolení vydat, nebo řekne ne, to se opomnělo a musí začít prvoinstanční orgán,“ vysvětluje ministryně.

Zbrklost kvůli nedostatečnému času na kvalifikované rozhodnutí jako problém nevidí. „Úředníci musí chránit veřejný zájem a řídit se zákonem. Za zákonné limity nemůže jít nikdo,“ soudí. Pokud by se automatická fikce objevovala často, mělo by to podle Dostálové řešit příslušné ministerstvo.