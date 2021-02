Koronavirus se šíří dál, infikovaných přibývá. Vláda projedná zpřísnění trestů za nedodržování opatření

Růstu reprodukčního čísla odpovídá i nárůst počtů nově nakažených. V neděli sice přibylo 2415 nových případů, což bylo asi o stovku méně než předchozí neděli, ale za celý víkend bylo nakažených o šest stovek více než předchozí týden.

Nejhůře zasažené zůstávají západ a severovýchod Čech. V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov je přes tisíc nakažených na sto tisíc obyvatel za sedm dní, na Moravě naopak v mnoha okresech je kolem 200 infikovaných na sto tisíc obyvatel nebo ještě méně. Nejpříznivější je situace na Jesenicku se 142 nakaženými na sto tisíc obyvatel za poslední týden.

Nemocnice v Karlovarském a Královéhradeckém kraji stále na hranici možností

Protiepidemický systém sice navzdory poněkud se zhoršujícím ukazatelům zůstává na úrovni umožňující dílčí rozvolnění některých opatření proti šíření koronaviru ze stávajícího pátého na čtvrtý stupeň. Vláda však považuje situaci za kritickou, její členové dali opakovaně najevo, že se nebude rozvolňovat přinejmenším do doby, kdy ubude lidí v nemocnicích.

Hospitalizováno je po neděli 5473 lidí nakažených covidem-19. Oproti sobotě mírně přibylo obsazených nemocničních lůžek, oproti pátku je však hospitalizovaných o necelé tři stovky méně. V těžkém stavu je 986 lidí. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je však stále velmi špatná situace v Karlovarském kraji, kde nemají žádné volné lůžko intenzivní péče pro pacienty s covidem-19 a jen tři volná lůžka intenzivní péče pro ostatní pacienty.

Volných standardních lůžek určených pro „covidové“ pacienty je v celém kraji devět. V tomto ohledu je však ještě v horší situaci Královéhradecký kraj se třemi volnými standardními lůžky pro pacienty nakažené covidem-19. Na jednotkách intenzivní péče se mohou postarat ještě o šest pacientů s covidem.

Vláda projedná nouzový stav i návrat maturantů do škol

Kabinet se na svém pondělním jednání bude zabývat jediným návrhem, který by měl znamenat mírné rozvolnění, a to návrhem ministra školství Roberta Plagy, aby se od 1. března mohli vrátit do tříd letošní maturanti. Součástí prezenční výuky by se ovšem mělo stát každodenní testování na koronavirus.

Vláda se bude zabývat také případným prodloužením nouzového stavu, který je zatím vyhlášen do 14. února a komunisté, o jejichž hlasy se kabinet při dosavadním prodlužování opíral, již nechtějí další pokračování podpořit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale vládě prodloužení nabídne, pokud jej kabinet schválí, měl by žádost postoupit Poslanecké sněmovně, která se jí bude věnovat ve čtvrtek.