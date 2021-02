Šíření britské varianty viru může omezit nošení respirátorů a zodpovědnost, shodují se odborníci

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zavedená protiepidemická opatření v Česku přestala fungovat. Jejich nedodržování je prý důvodem, proč vláda restrikce neustále prodlužuje. Podle Smejkala takové chování nese částečný podíl na aktuální situaci. „Zásadním důvodem je přítomnost mutací, které jsme teprve teď schopni ve větší míře detekovat,“ okomentoval Smejkal.

Upozornil také na to, že britská varianta už je v Česku delší dobu. „Vysvětluje to zpomalování odpovědi na ta opatření v posledních týdnech, to není záležitost posledních několika dnů,“ podotkl.

Podle Smejkala je pozitivní zprávou to, že podle dostupných informací na britskou variantu viru pomůže vakcína. „Všechny vakcíny, které v současné době jsou na trzích ve světě, zabírají na tuto mutaci,“ řekl.

Vyměnit roušky za respirátory

Podle lišících se odhadů odborníků se britská varianta šíří o 40 až 70 procent rychleji než dosud převažující forma koronaviru. V celém Česku nyní zdravotníci denně přijímají zhruba dvě stě až tři sta nových pacientů s covidem-19. Jejich počet by ale podle statistiků mohl začít výrazně narůstat, a to právě kvůli nakažlivější mutaci viru.

„Moc toho už dělat nemůžeme, ale stále můžeme vyměnit roušky za respirátor,“ řekl Smejkal s tím, že respirátory poskytují větší ochranu. Zároveň vyzval lidi, aby dodržovali ještě důsledněji sociální vzdálenosti a omezili cestování. Naději vidí ve vakcíně. „Pokud se budeme chovat zodpovědně, tak to šíření téhle mutace zpomalíme,“ vyzval Smejkal.

S výměnou roušek za respirátory souhlasí také imunolog a genetik z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Václav Hořejší. Vhodnou investicí by podle něj pro vládu bylo, aby je poskytla zdarma.