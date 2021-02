Zvyšuje se reprodukční číslo, Blatný navštíví nemocnici v Chebu

Oproti předchozímu dni ve středu stoupl počet lidí, u kterých byl nový koronavirus odhalen v posledních dvou týdnech. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel jich bylo 896, zatímco v úterý 883. Je to poprvé od 16. ledna, kdy se tento ukazatel v mezidenním srovnání zhoršil. Bodovou hodnotu indexu PES to ale neovlivnilo.

Samotný vzestup reprodukčního čísla z úterních 0,99 na středečních 1,03 by index PES navýšil o tři body. Dva body ale zdravotničtí statistici ubrali za mezitýdenní pokles podílu pacientů s covidem, u kterých byla infekce prokázána až v nemocnici. Stále jich je kolem 48 procent.

Návštěva nemocnice v Chebu

Blatný navštíví ve čtvrtek chebskou nemocnici, která se v posledních týdnech potýká s kritickým nedostatkem lůžek pro nové pacienty s covidem-19. I přes transporty do nemocnic a zdravotnických zařízení v regionu i v jiných krajích počet pacientů výrazně neklesá. Chebsko je i okresem s nejvyšším počtem nových případů koronaviru za poslední týden.

Ministr má podle programu zjistit aktuální situaci v nemocnici a zabývat se možnostmi efektivní koordinace pomoci při vyčerpání kapacit. Hejtman Petr Kulhánek (za STAN) se chce ale vrátit i k žádosti Karlovarského kraje, aby vláda využila nabídky pomoci nemocnic v sousedním Sasku a Bavorsku.

I tam sice pacientů přibývá, ale stále platí nabídka převzetí části pacientů do péče v Německu. Vláda to však zatím odmítá. Nemocní jsou tak převáženi i vrtulníky nejen do nemocnic v sousedních krajích, ale i přes půl republiky.

Chebsko má za poslední týden 1139 nových případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel, což je nejvyšší podíl v Česku, 1100 případů na 100 tisíc obyvatel vykazuje i sousední Sokolovsko. Přímo v chebské nemocnici chybí zejména lůžka intenzivní péče, a to i přesto, že necovidoví pacienti jsou překládáni do sousedních nemocnic.