Aplikace eRouška má své mouchy. Vychytáme je, ujišťuje zmocněnec pro digitalizaci Dzurilla

Zpráva od eRoušky neznamená hned karanténu

Aplikace běží na pozadí a sbírá přes bluetooth anonymně kontakty na další mobily, se kterými se uživatel setkal. „Je to úplně anonymní, splňuje všechny bezpečnostní standardy a také GDPR,“ ubezpečuje Dzurilla. Ke stažení aplikace vyzývá také hlavní hygienička Jarmila Rážová, textové zprávy s výzvou rozesílají operátoři. V pátek Rážová navíc oznámila, že aplikace bude od konce října fungovat i přeshraničně v Evropské unii.

Přijaté upozornění neznamená automaticky nařízenou karanténu. V případě zdravotních potíží by lidé měli kontaktovat svého praktického lékaře, pokud příznaky nemají, nabádá je aplikace, aby se chovali zodpovědně, tedy se například vyhýbali shromažďování a dodržovali hygienická opatření. Je možné, že je bude kontaktovat pracovník hygienické služby na základě epidemiologického šetření s konkrétním nakaženým.

Hlavní hygienička v pátek také apelovala na nakažené koronavirem, aby více využívali formuláře k takzvanému sebereportování, tedy vyplnění informací o svých kontaktech. Podle ní formuláře vyplňuje zhruba dvacet procent pozitivně testovaných. Pokud by byl podíl vyšší, velmi by to pomohlo hygienikům s dalším trasováním lidí, kteří se s nakaženým setkali. Tito lidé by tak dříve dostali informaci, že měli rizikový kontakt.