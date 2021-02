Sníh a ledovka komplikují dopravu. Nejezdí některé vlaky, problémy mají i autobusy a tramvaje

Mluvčí Českých drah Robert Pagan potvrdil, že zásadní problém se týká Prahy a středních Čech. „Jde o dopady sněhové kalamity. Například v Kolíně jsou to zaváté výhybky, některé úseky jsou zaváté i v Praze. Snažíme se nasazovat záložní vozidla, některé osobní vlaky jsme byli nuceni odřeknout,“ uvedl pro Českou televizi.

Dodal, aby cestující sledovali informace na stránkách dopravního podniku. Podle něho musí totiž počítat se zpožděním i několika desítek minut. České dráhy kolem 8:00 evidovaly problémy téměř na dvaceti tratích.

„Dálnice D1 je v drtivé většině sjízná, ale situace je tam velmi komplikovaná. Největší problémy máme směrem na Ostravu hned kousek za Prahou, a to mezi kilometry 29 až 32, to je to dlouhé stoupání. Tam obsadily všechny tři jízdí pruhy kamiony. Vždycky se nám podaří několik kamionů dát do pohybu, ale uvízne další,“ uvedl k aktuální situaci v ČT mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Dodal, že dokud budou obsazovat všechny tři pruhy kamiony, dálnice se nerozjede. „Tady by byla dobrá práce policie,“ doplnil. V takové situaci se obtížně dostávají do potřebných míst sypače, což situaci dále komplikuje.

Místy nemohou vyjet kamiony

Ve směru do Prahy byly na D1 problémy už v noci, a to i na 75. kilometru a 101. kilometru a v opačném směru na 93. kilometru. Dálnici na těchto místech ucpaly kamiony, které zůstaly stát na namrzlém povrchu ve všech pruzích. Stojící kamiony znemožňovaly technice odhrnovat sníh a dálnici solit. Policie teď musí řidiče z odstavených kamionů u Větrného Jeníkova budit.

Na silnicích Vysočiny je sníh, v kopcích mají místy problémy kamiony i teď. Na silnicích se v noci nejdřív tvořila ledovka, pak začalo sněžit. K ránu byly teploty tři až osm stupňů pod nulou. „Vyjelo všech 114 sypačů, jezdily celou noc minimálně dvakrát nebo třikrát,“ uvedl dispečer. Na solených silnicích je rozbředlý sníh, jinde je vrstva ujetého sněhu.

Dopravní kolaps hrozí i na D8, a to zejména na kilometru 51,5 až 52 ve směru na Prahu. Kolony se tam ale kvůli porouchanému autu tvoří v obou směrech. Na dálnici se pohybuje vozidlo údržby, které ji pravidelně ošetřuje. „Je mráz, takže sůl hůř zabírá, sníh se drží, ale i na sněhu se jezdit dá,“ řekla dispečerka. Všechna silničářská vozidla, kterých je zhruba osmdesát, jezdí celou noc, uvedla.

Na silnici číslo sedm u Chomutova směrem k Hoře sv. Šebestiána se tvoří sněhové jazyky. Ve dvou pruzích stojí kamiony, na místě je sypač. Silnice je uzavřena pro těžká vozidla nad 3,5 tuny z důvodu úklidu vozovky.

Na dálnici D7 ve směru na Chomutov je na 77. kilometru neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli poruše kamionu. Na silnici číslo 13 u Mostu je zablokovaný výjezd z kruhového objezdu odstavenými kamiony. Komunikace je uzavřená. Kamiony blokují provoz také u obce Libočany na Lounsku ve směru na Kadaň na Chomutovsku, je tam ledovka.

Vrstvy sněhu a mráz značně komplikují dopravu i v Plzeňském kraji. Podle silničářů je to nejhorší situace v letošní zimě. Problémy mají hlavně kamiony, které by hlavně na silnice II. a III. třídy během pondělí neměly ještě pár hodin vyjíždět.

Podle dispečera krajských silničářů Jiřího Slapničky nikde nejsou hodinové kolony, ale každou chvíli ve stoupáních stojí nákladní vozy, které nemohou vyjet.

Podobné problémy mají kamiony i v Libereckém kraji. Kvůli sněhu je také už od nedělních 18:00 pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. V kraji napadlo až 20 centimetrů sněhu, při teplotách, které klesají i k minus 13 stupňům, ztrácí sůl na silnicích účinnost, řekl Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Ledovka ochromila jih Moravy. Láme větve, které padají na vozovku

A ledovka ochromila dopravu i na jihu Moravy, nejvíc na Hodonínsku. Zpožďují se autobusy i vlaky. Některé silnice nejsou sjízdné. Řidiči musí být opatrní.

„Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je téměř zcela ochromena doprava na linkách v oblasti Kyjova a Veselí nad Moravou. Řada spojů je zrušena, jízdní řád není možné dodržet,“ informovali na Twitteru pracovníci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Potíže jsou také na Znojemsku, Vyškovsku či Brněnsku.

Silničáři nabádají řidiče k opatrnosti prakticky v celém kraji. Silnice Drnovice-Podomí na Vyškovsku je uzavřená pro nákladní vozidla nad 12 tun. Řidiči neprojedou ani ze Šebetova na Blanensku směrem na Pohoru. I jinde se tvoří náledí, případně na silnicích leží nový sníh.

Kvůli námraze na trolejích jezdí nepravidelně brněnské tramvaje. „Řadíme dostupné záložní vozy,“ informoval dopravní podnik na svém webu.

Desítky zásahů mají už za sebou hasiči. Ledovka zatěžuje větve a stromy u silnic, které se lámou a padají na vozovku. U Hostěradic také do spadlého stromu vrazilo osobní auto, nikdo se nezranil. Mezi Olbramkostelem a Šumnou na Znojemsku popadaly stromy na koleje. České dráhy nasazují náhradní autobusovou dopravu.

Náledí komplikuje také provoz na silnicích ve Zlínském kraji, především na Vsetínsku a Kroměřížsku, kde je také pokrývá vrstva nového sněhu. V některých místech také uvízly kamiony, které blokují provoz. V kraji nadále platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před tvorbou ledovky, která může být i velmi silná. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce například silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku.

Stojí i příměstské autobusy

Podle webu Pražské integrované dopravy je provoz více než desítky příměstských autobusů kvůli zhoršené sjízdnosti silnic zastaven. Jde o linky spojující hlavní město s Kostelcem nad Černými lesy a s Novým Knínem. Provoz dalších linek může být značně omezen, cestující mají počítat s výrazným zpožděním napříč celou sítí. Kvůli zapadaným výhybkám mají problémy i tramvaje a stalo se také už několik nehod.

Omezení v hlavním městě se týká desítek linek autobusů a tramvají. ROPID o nich informuje na svém webu nebo Twitteru. Informace jsou také na webu Pražského dopravního podniku. Některé spoje mají i více než hodinu zpoždění, musí jezdit odklonem, jiné vůbec nevyjely. Komplikace jsou také v okolí Prahy, problémy tak mohou mít lidé, kteří se chtějí do hlavního města dostat.

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) doporučuje, aby lidé, pokud musí někam jet, využívali především metro.