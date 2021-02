Zájem Česka o ruskou vakcínu je reálný, diskutuje se dostatečnost dat, tvrdí Prymula

přehrát video Události, komentáře: Premiérova cesta do Maďarska a vývoj epidemie

„Co bylo hlavní, byla diskuze na téma vakcíny. Jestli ten současný stav v Evropské unii, kdy dochází ke zdržování různých vakcín, které už tady měly být, by měl vést k tomu, abychom se poohlédli po vakcínách jiných a eventuálně doplnili to portfolio, které tady chceme mít,“ uvedl epidemiolog a poradce premiéra, který se cesty zúčastnil, Roman Prymula. Podle něj je v tuto chvíli zájem Česka o vakcínu reálný. „Co se nepochybně diskutuje, je to, jestli tady je dostatek dat,“ upozornil. S tím, že ideálním scénářem by bylo schválení Sputniku V Evropskou lékovou agenturou. „To má ale svá rizika, protože v ten moment se k té vakcíně prakticky nedostaneme. Výrobní kapacity v Rusku jsou velmi omezené, takže pokud se k ní chceme dostat, tak by to znamenalo jít v podstatě podobnou cestou, jako šlo Maďarsko,“ dodal.

Proces schvalování vakcíny znepokojoval část vědců Vědci v minulosti kritizovali malou transparentnost vývoje a testování vakcíny, podle nedávné zprávy odborného časopisu Lancet ale její účinnost dosáhla ve třetí a poslední fázi klinických testů 91,6 procenta. Podle studie nebyly zaznamenány těžké vedlejší účinky a přípravek prokázal účinnost 91,8 procenta i u lidí starších 60 let. „Je opravdu výborné, že ta publikace konečně vyšla, protože to jsou první pořádná zveřejněná data, která o účinnosti a do jisté míry bezpečnosti té vakcíny máme. Do té doby jsme měli jenom neověřené zprávy,“ okomentoval biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR Jan Konvalinka. Zároveň ale připustil znepokojení nad procesem schvalování vakcíny. „Osobně nemám velkou důvěru v ruské regulační orgány, v ten způsob, jak vakcína byla uznávána předtím, než byly dokončeny klinické studie v Rusku. To vzbuzuje znepokojení a tím pádem já bych také raději počkal na to, až ta vakcína bude schválena Evropskou lékovou agenturou,“ zdůraznil.