Ruská vakcína proti covidu je účinná, potvrdil žurnál Lancet

Právě takové testy Rusko před týdnem spustilo, měly by zahrnovat asi 40 tisíc osob. „Publikací dat odpovídáme na všechny otázky Západu, které nám byly v uplynulých týdnech pokládány s cílem poškodit ruskou vakcínu,“ komentoval práci Kirill Dmitriev, šéf fondu, který výzkum a vývoj očkovací látky financuje. Podle něj se už do nové fáze testů zapojily tři tisíce Rusů.

Úspěch v těchto studiích ještě neznamená, že by látka schválená v Rusku už v srpnu měla být okamžitě nasazena do praxe. „Aby se potvrdila dlouhodobá bezpečnost a účinnost vakcíny, je zapotřebí větších a dlouhodobějších studií, které budou zahrnovat placebo,“ potvrzuje Lancet.

Reagoval tak například na nedůvěru epidemiologa a člena krizového štábu Bílého domu pro boj s koronavirem Anthonyho Fauciho. „Doufám, že Rusové skutečně a definitivně prokázali, že je ta vakcína bezpečná a účinná. Vážně však pochybuji, že by to udělali,“ řekl epidemiolog v televizi ABC. „Máme asi půl tuctu či ještě více vakcín. Takže kdybychom chtěli riskovat to, že ublížíme hodně lidem nebo jim dáme něco, co nefunguje, mohli bychom to začít dělat klidně příští týden. Tak to ale nefunguje,“ dodal Fauci.

Jako „nadějné, ale malé“ označil tyto studie profesor Naor Bar-Zeev, expert na očkování z Univerzity Johnse Hopkinse.

V boji o vakcínu je Rusko na konci pelotonu

Rusko do fáze rozsáhlejšího testování teprve vstupuje, ale celá řada společností už je ve třetí fázi delší dobu a testuje na desítkách tisíc dobrovolníků.

Za vedoucího kandidáta v celosvětové snaze získat vakcínu schopnou zastavit koronavirovou epidemii považuje WHO očkovací látku s označením AZD1222 nazývanou také jako „oxfordská vakcína“, kterou vyvíjí firma AstraZeneca spolu s vědci britské Oxfordské univerzity.

Tato látka podle časopisu The Lancet nemá žádné vedlejší účinky a vyvolává imunitní reakci protilátky a T-buněk, které jsou v lidském těle důležitým stavebním prvkem imunitního systému. Očkovací látka se již nachází ve třetí fázi testů.