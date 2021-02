Vláda schválila přechodné zrušení DPH pro respirátory

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dříve apelovala na výrobce a prodejce, zejména řetězce, aby zrušení daně promítli do cen respirátorů pro zákazníky. Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády apel zopakovala. „Vyzývám všechny výrobce a maloobchodní prodejce, aby si neponechali tuto výhodu ve svých maržích, ale aby ji promítli do ceny pro konečného spotřebitele,“ uvedla.

„Tato dotační podpora zůstává zacílená do oblasti potravinářských a zemědělských podniků, jejichž produkce směřuje do veřejného stravování a na trhy a tržnice, které jsou přijatými opatřeními stále významně omezeny. Chceme tím snížit riziko ukončení činnosti zemědělských a potravinářských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb potravin a zemědělských produktů pro obyvatele ČR,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Na program úřad využije nevyčerpané peníze z první výzvy, na kterou měl tři miliardy korun. Do té mohli zemědělci a potravináři posílat žádosti do konce ledna, vyhodnocení bude trvat zhruba týden. Už nyní je ale podle mluvčího resortu Vojtěcha Bílého jasné, že se peníze nevyčerpaly, výrobci si odhadem řekli o stovky milionů korun.

Podmínky budou prakticky stejné jako v první výzvě, mění se rozhodné období a maximální výše dotace. Ta v první výzvě mohla být maximálně 800 tisíc eur (asi 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun) pro zemědělce. Nyní budou podmínky maximálně 1,8 milionu eur (zhruba 46,7 milionu Kč) pro potravináře a 225 tisíc eur (5,8 milionu Kč) pro zemědělce. Rozdíl podle Bílého nevymyslelo ministerstvo, o zvýšení rozhodla Evropská komise, jak uvedla na konci ledna.

Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Kabinet na pondělním jednání také schválil návrh zákona, podle kterého by se oznamovatelé protiprávní činnosti mohli nově dočkat ochrany před odvetou ze strany zaměstnavatelů. Zároveň jim ale bude hrozit pokuta do 50 tisíc korun, pokud podají vědomě nepravdivé oznámení. Firmy si podle návrhu budou muset do konce března 2022 zavést vnitřní systém pro přijímání a vyřizování oznámení. Za nedodržení povinností by mohly dostat až milionovou sankci. O schválení předpisu informovalo ministerstvo spravedlnosti.

Cílem návrhu zákona je zajistit ochranu lidem, kteří se v souvislosti s výkonem práce dozvědí o protiprávním jednání a oznámí ho. Právní úprava se týká zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných, státních zaměstnanců, stážistů či dobrovolníků. „Zavedení explicitního zákazu postihu oznamovatelů do právního řádu pomůže oznamovatelům zlepšit jejich postavení jak v případě sporu před soudem, tak obecně ve společnosti a v důsledcích pomůže usnadnit detekci korupce,“ uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

Úřad poukázal na to, že oznamovatelé mají zranitelnou pozici i proto, že v Česku vůči nim přetrvává spíše negativní postoj. Zákon chce oznamovatele chránit před odvetnými opatřeními, která konkrétně vyjmenovává. Je mezi nimi například propuštění, uložení kárného opatření, diskriminace, přeložení na jiné místo, změna rozvržení pracovní doby nebo snížení mzdy. Takové odvetě nesmí být vystavena ani oznamovatelova osoba blízká nebo jeho kolega. Ochrany před odvetným opatřením se ovšem nemůže domáhat člověk, který podal vědomě nepravdivé oznámení.

Česko přijme zdravotníky a jejich rodiny z Běloruska

Na návrh ministerstva vnitra schválila vláda také návrh, podle kterého Česká republika přijme další Bělorusy, kteří byli pronásledováni režimem Alexandra Lukašenka. Pomoc se bude týkat běloruských zdravotníků a jejich rodin. Česko už v minulosti přijalo 60 běloruských občanů kvůli zdravotní a rehabilitační péči.

„Situace v Bělorusku se bohužel nelepší a lidé jsou režimem stále perzekvováni. Díky programu Medevac máme účinný nástroj, jak je dopravit do Česka a pomoci jim. Tuto pomoc jsme se rozhodli opět aktivovat,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Zdravotníci pomáhají v první linii, i proto patří mezi ohrožené skupiny obyvatel, kteří potřebují naši pomoc,“ dodal.