Dopad uzávěry na malé farmáře a rodinné pivovary může být fatální, říká Toman. Pomoci má Agricovid

„Dopad z gastro sektoru, který se uzavřel, se projevil u potravinářů, hlavně u menších dodavatelů. Farmáři, kteří dodávají do dvou nebo tří restaurací, jsou na tom závislí. Jsou to malé pivovary, rodinné pivovary, které mají jednu dvě restaurace kolem sebe. Tam může být dopad poměrně fatální,“ varuje Toman.

To může vážně zasáhnout i potravináře, zejména některé provozy. Do problémů se dostávají především menší, rodinné či specializované firmy, které se zaměřují právě na dodávky do restaurací nebo jídelen.

Spotřeba potravin včetně ztrát a odpadů byla loni v tuzemsku na rekordních hodnotách, činila 796,5 kilogramu na obyvatele. Letos ministr zemědělství očekává drobný pokles, kvůli zavřeným restauracím se však změní distribuční kanály. „Z gastra se to přemístí do maloobchodu, lidé více vaří,“ upozorňuje ministr.

Složité administrace se Toman neobává. „Jediné kritérium je pokles tržeb o více než 25 procent v porovnání rok a rok, to znamená od začátku pandemie na jaře až do konce listopadu. Jakmile má pokles o víc než 25 procent, jednoduše vypíše žádost, kde to doloží účetním dokladem, odešle na ministerstvo zemědělství, tam se to pouze zkontroluje a hned vyplácíme,“ říká.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) minulý týden na kompenzační program Agricovid Potravinářství schválila uvolnění tří miliard korun z rozpočtové rezervy.

„Podepsala jsem opatření, díky němuž uvolníme z rozpočtové rezervy tři miliardy korun na program Agricovid Potravinářství. Ten pomůže až 10 tisícům podnikatelů a firem, kteří kvůli zavřeným školním nebo závodním jídelnám nemají komu dodávat potraviny. A ochrání i potravinovou soběstačnost Česka,“ oznámila Schillerová.

Toman původně žádal šest miliard

Maximální sazba z programu bude podle ministerstva zemědělství 200 tisíc korun na podnik a až 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance. „Podpora může dosáhnout až 75 procent celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může být až 800 tisíc eur (asi 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun) pro zemědělce,“ uvedl úřad.

Dotaci naopak nedostanou potravináři, kteří již obdrželi podporu na stejný účel, tedy na zachování životaschopnosti podniku, jehož činnost je omezená kvůli pandemii koronaviru.

Zásady dotačního programu schválila vláda před měsícem, ministr Toman původně chtěl po vládě, aby do programu šlo šest miliard. Podle tehdy projednaného materiálu dosahuje ztráta zemědělských a potravinářských producentů právě až šesti miliard korun měsíčně.