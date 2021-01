Denní nárůst nakažených zrychlil, zemřelo už přes 16 tisíc lidí

🇨🇿🇦🇹 Po ránu dobré zprávy: Povinné testování pendlerů dojíždějících do Rakouska se zatím odkládá ❗️ Naše jednání na toto téma tak mohou pokračovat. Od 1. února proto zůstávají podmínky stejné - testy pro Čechy pravidelně dojíždějící do práce nebo do školy nejsou nutné 🙏