K pacientům na lůžkách akutní péče nebudou moci návštěvy, rozhodla vláda

Kabinet v rámci opatření obnovil zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. Po jednání kabinetu to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V pravidlech zůstaly některé výjimky, dál je možná například přítomnost třetí osoby při porodu, návštěva u osob s omezenou svéprávností či u dětských pacientů, doplnil Blatný.

Vláda také rozhodla o tom, že ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků. Zájemci o pobyt se budou muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby v případě živnostníků. Řekl to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Poskytovatelé ubytovacích služeb budou muset potvrzení uchovávat. Lidé budou moci vyrazit do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich ale mohou pouze členové jedné domácnosti.

Lanovky a vleky už nebudou moci užívat ani pěší

Lanovky a vleky budou smět nově využívat jen složky integrovaného záchranného systému. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) kabinet neurčil termín, od kdy skiareály budou moci obnovit provoz. Pravděpodobně to nebude příští týden.

Provoz lanových drah a vleků byl dosud omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. V rámci zpřísnění protiepidemických opatření už nebude platit ani tato výjimka.

„Nemyslíme, že by sezona byla ztracená,“ řekl Havlíček. Omluvil se, že na začátku týdne vláda u provozovatelů horských středisek vzbudila určitá očekávání o možnosti obnovit činnost. Epidemická situace se ale podle něj nevyvíjí dobře.

Zástupci skiareálů, organizací cestovního ruchu a sportu vládu v posledních dnech opakovaně vyzývali, aby obnovení provozu neodkládala, za hraniční termín určili pátek. Situace na horách je podle nich neúnosná. Slíbené kompenzace pomohou jen částečně, lyžařská střediska potřebují otevřít. Pokud by se tak stalo v průběhu února, pro mnohé provozovatele už to podle Asociace horských středisek nebude řešení, sezona končí kolem 15. března, řekl její ředitel Libor Knot dříve.

Vláda si nemůže dovolit podcenit situaci, míní Hamáček

Kabinet zpřísnil opatření proti šíření covidu-19, protože na rozdíl od minulosti by se mohla začít epidemická situace horšit v době, kdy jsou již zaplněné nemocnice. Po zasedání to řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vláda si podle něj nemůže dovolit podcenit aktuální situaci i vzhledem k šíření nové nakažlivější mutace viru. Hamáček vyzval všechny k dodržování vládních opatření.

„Loni na jaře jsme neměli v nemocnicích nikoho a díky razantním krokům jsme to zvládli,“ uvedl Hamáček. Podobná situace byla podle něj i na začátku podzimní druhé vlny. Totéž však už neplatilo na přelomu roku a nyní začal denní počet odhalených případů mírně stoupat ve chvíli, kdy jsou nemocnice přeplněné. „Nemůžeme si dovolit situaci podcenit, jsme asi v nejsložitější situaci za poslední dobu z hlediska startovacích kapacit,“ uvedl.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) potřebu zpřísnění ve středu vysvětlil naplněností nemocnic i počty nových případů covidu-19. Lidé dodržující opatření podle něj mají pocit, že se pravidla nedostatečně vymáhají, oponenti je pak odmítají a nedodržují. Podle premiéra je nutné zvážit, jak pravidla zpřísnit či lépe vymáhat.