Schodek státního rozpočtu přesáhne 400 miliard, odhadují ekonomky. Schillerová to nevylučuje

Ekonomika se vrátí k mírnému růstu, míní Schillerová

Schillerová zároveň uvedla, že česká ekonomika by se navzdory pokračující epidemii koronaviru mohla letos vrátit k mírnému růstu po očekávaném šestiprocentním propadu v loňském roce. „Budeme tam počítat určitě s růstem, to mohu říct už teď, neřeknu vám to přesné číslo,“ nastínila.

Zamrazilová varovala před hrozícím zdvojnásobením státního dluhu. „Dostaneme se do situace, kdy ten dluh se během dvou nebo tří let dostane na 3 biliony korun. A ze 3 bilionů korun již nebudeme platit úroky 40 miliard, jako je tomu teď, ale budeme platit 60 nebo 80 miliard. A to všechno jsou peníze, které se mohou přece využít úplně jinak,“ zdůraznila.

Příští ministr financí bude mít podle Zamrazilové čtyři roky na to, aby dal do pořádku české veřejné finance. Ministryni Schillerovou ale chválí za to, že současný státní dluh a půjčky spravuje velmi obratně. Ministryně pak připravuje konsolidační strategii veřejných financí, která by měla stát především na třech pilířích.

Pilíře stabilizace veřejných financí

Schillerová nechce, aby rostly mzdy ve veřejném sektoru. Maximálně by se navýšily o inflaci. Druhým bodem je, aby se nezvyšovaly provozní náklady státu například za jednotlivá ministerstva. Podle Schillerové teď bylo potřeba financovat například digitalizaci a náklady se neškrtaly tak snadno.

Se stabilizací pak pomohu také peníze z Evropské unie. Schillerová dále počítá i s tím, že daňový balíček, který vláda na konci loňského roku prosadila, bude jen dočasný a celý daňový systém se bude měnit, což by mohlo přinést více peněz do rozpočtu. Souvisí to podle ní s potřebou zdravotní nebo penzijní reformy, které čekají příští vládu.

Ekonomka Horská Schillerovou kritizuje za malé procento investic. „V letech 2003 až 2005, tedy před finanční krizí, vláda vydávala 16 procent svých výdajů na investice, vy v roce 2021 plánujete vydat pouze jedenáct procent na investice a z toho 45 procent půjde z kapes Evropské unie, takže neinvestujete,“ řekla Horská.