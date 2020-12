Nejtužší stupeň PES začne platit po Štěpánovi, v lednu se do lavic vrátí jen prvňáci a druháci

Česká republika se 27. prosince přesune do pátého, a tedy nejtužšího režimu protiepidemického systému PES. Na středečním zasedání o tom rozhodla vláda. Bude platit zákaz nočního vycházení, omezení setkávání a nově se ve velkých marketech zredukuje i nabídka zboží, které není nezbytné. Do škol se na začátku ledna vrátí jen prvňáci a druháci. Platnost přísnějších pravidel je zatím nastavena do 10. ledna, kabinet se předtím sejde a vyhodnotí, zda budou dál potřeba.