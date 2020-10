Prezident Zeman by podpořil jednokolovou volbu do Senátu, trápí ho nízká účast

Prezident Miloš Zeman by podpořil jednokolovou volbu do Senátu. Zopakoval, že Senát považuje za zbytečnou instituci a nedůvěřuje mu. Zvoleným senátorům pogratuloval. Řekl to serveru Blesk.cz. Prezident horní komoru, v níž má v poslední době většinu opozice, dlouhodobě kritizuje.