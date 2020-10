Odešel představitel Limonádového Joea. Herci Karlu Fialovi bylo 95 let

Hercem náhodou

K úspěšné herecké a pěvecké kariéře –⁠ a tedy i ke své třetí ženě –⁠ se přitom Karel Fiala dostal vlastně náhodou. Narodil se do rodiny kominického mistra. Když za okupace nemohl dokončit gymnázium, začal se věnovat otcovu řemeslu. Střechy ale krátce po válce vyměnil za pražskou konzervatoř, talentovaného mladíka si totiž všiml profesor Ševčík z ostravské hudební školy, který jej připravil na přijímací zkoušky. „Nebýt jeho, nezpívám,“ svěřil se Fiala.

Už na konzervatoři, kterou dokončil v roce 1952, začal Fiala působit v Národním divadle, kariéru v operním souboru mu ale zhatila tréma. „Dokud jsem stál, byl jsem celkem suverén. Ale pak jsem měl vzít Mařenku kolem ramen, usednout s ní na lavičku a zpívat Věrné milování. Trémou se mi najednou roztřásla noha a na dřevěné podlaze to vibrovalo a nešlo to zastavit,“ popsal Fiala své zkušební vystoupení v roli Jeníka v Prodané nevěstě, po kterém bylo jasné, že z něj pěvec nebude.

Fiasko v opeře ale ani trochu nevadilo Oldřichu Novému, který v té době působil v karlínském divadle a mladého pěvce přijal. „Byl to nesmírně noblesní pán a ihned jsme si padli do oka. Do měsíce jsem zpíval Cikánského barona,“ přiblížil počátky úspěšného působení Fiala, který z Karlína odešel až počátkem 90. let. Část souboru včetně Fialy a jeho ženy si tehdy nepadla do oka s novým ředitelem a musela odejít. Jezdil pak na zájezdová představení a vystupoval jako host na různých scénách.

Až do vysokého věku se přitom udržoval v kondici, za což do značné míry vděčil i genům –⁠ jeho otec se dožil 90, maminka pak 89 let. „Od 14 let jsem hrál tenis. Myslím si, že to sehrálo velikánskou roli, mám naběháno hodně kilometrů,“ řekl Fiala. A když musel s tenisem skončit, trávil dědeček herečky Anny Fialové čas nejraději na chalupě v Chřibské v Českém Švýcarsku.