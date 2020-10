Obcházení vítězných stran je podle Zemana nesportovní. Překvapil jej propad ČSSD a KSČM

Sám se vyslovil pro volební model, kdy by se hejtmanem stal kandidát nejúspěšnější strany s největším množstvím preferenčních hlasů. Tomu ale mají středně úspěšné strany bránit, neboť by tak podle něj „slimáček nepřišel ke své kapustičce“.

Možný společný postup některých opozičních stran v příštích parlamentních volbách, který v sobotu naznačili předseda ODS Petr Fiala, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a šéf lidovců Marian Jurečka, označil Zeman jako spojení trpaslíků. „Spojí-li se několik trpaslíků, vznikne velký trpaslík, ale nikdy nevznikne obr,“ řekl prezident.

Možnou spolupráci stran přirovnal ke Čtyřkoalici, nepříliš úspěšnému spojení stran, které se v minulosti vymezily proti takzvané opoziční smlouvě mezi ČSSD a ODS.

Propad levicových stran značí slabost jejich lídrů, míní Zeman

ČSSD a KSČM ztratily v letošních krajských volbách nejvíce zastupitelských mandátů. Vládní sociální demokraté přišli o 88 zastupitelů a budou jich mít 37. Počet krajských mandátů komunistů se sníží z 86 na 13. „Uvážíte-li, že český národ je obecně označován za spíše levicový, pak je to překvapení,“ uvedl Zeman. Propad sociálních demokratů a komunistů podle něj svědčí o slabosti lídrů.

Že Jan Hamáček zůstane v čele ČSSD, ale považuje za správné. „Je to velmi správně, neboť za ním jsou mnohem horší lidé, než je on,“ řekl Zeman. Podobně podle něj chybí i komunistické straně výrazná osobnost, která by mohla nahradit současného předsedu Vojtěcha Filipa.

Překvapující je podle prezidenta i úspěch Pirátů. I když se tato strana nejspíše stane největším vyzyvatelem ANO, zejména na krajské úrovni by mohla být koaličním partnerem ANO, uvedl Zeman.

Druhého kola senátních voleb se prezident nezúčastní

Přestože Zeman hlasoval v prvním kole voleb do Senátu v obvodu Praha 5, druhého kola se už nezúčastní. „Můj kandidát neuspěl, skončil třetí. Soupeří mezi sebou dva kandidáti z opačného názorového břehu,“ řekl. Jím preferovaný kandidát ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík (za ČSSD a ANO) neuspěl s bývalým diplomatem Michaelem Žantovským (za TOP 09) a senátorem Václavem Láskou (SEN 21).

V rozhovoru Zeman vyjádřil svůj odpor k horní parlamentní komoře. Senát označil k „od panstva odloženému šatstvu“, do kterého často kandidují lidé, kteří neuspěli v jiném typu voleb. Voličům pak doporučil, aby se druhého kola zúčastnili, pokud do něj postoupil jejich favorit.

V závislosti na výsledcích druhého senátního kola se změní rozložení mandátů. Nejsilnější stranou s právem nominovat předsedu horní komory by se mohlo stát STAN. Celkem by klub STAN mohl mít až 29 členů, zatímco klub ODS by mohl mít nejvíce 26 senátorů.

Změnu na postu předsedy Senátu ale Zeman nepředpokládá. „Pan předseda Vystrčil si svojí cestou na Tchaj-wan vybudoval jakousi pozici. Kdyby byl nyní vyměněn, tak může vystoupit a říkat, že je to kritika za to, že jel na Tchaj-wan,“ řekl prezident, který je s Vystrčilem kvůli cestě dlouhodobě ve sporu a nezve jej proto ani na setkání nejvyšších ústavních činitelů.