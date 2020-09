Ve středu v Česku přibylo opět více než tisíc případů, do budov se vracejí roušky

Celkem se za více než půl roku od výskytu prvních potvrzených případů covidu-19 v Česku nakazilo koronavirem 31 036 lidí, z nichž se přes 20 tisíc už vyléčilo a 444 zemřelo.

Kvůli zhoršené situaci začala ve čtvrtek v celém Česku platit povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov. Již od začátku září musí mít lidé zakrytá ústa a nos ve veřejné dopravě, na úřadech a dále ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Vláda ve středu večer rozhodla, že lidé nad 60 let dostanou respirátor a pět roušek.

Distribuce ochranných pomůcek začala ve čtvrtek ráno z policejního skladu v Opočínku u Pardubic. „Policie a hasiči vyskladňují roušky a respirátory pro seniory. Česká pošta je v následujících dnech rozešle příjemcům,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na Twitteru.

Policejní sklad v Opočínku právě teď: @PolicieCZ a @hasici_cr vyskladňují roušky a respirátory pro seniory. @Ceska_posta_sp je v následujících dnech rozešle příjemcům. Díky policistům a hasičům za bleskovou reakci! pic.twitter.com/BcgvuPuOQO — Jan Hamáček (@jhamacek) September 10, 2020

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) není zatím za zhoršením situace návrat dětí do škol. Děti do 15 let tvoří podle něj sedm procent nakažených. „To znamená, většina nárůstu jsou lidé dospělí, spíše možná je to otázka návratu po dovolených do práce, větší sociální interakce obecně,“ řekl ve čtvrtek Radiožurnálu.