Čím dříve ukážeme, že jsme suverénní a nezávislí, tím lépe, hodnotí svoji cestu na Tchaj-wan Vystrčil

„Kdybychom s Čínou měli rovnocenné vztahy, dá se debatovat, co se nám oběma líbí a nelíbí, pokud druhý také ustoupí ze svých názorů nebo prohlášení,“ hodnotil vzájemné vztahy předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Má strach především ze závislosti Česka na Číně jako nedemokratické zemi. „Závislost stále narůstá a klidně by se mohlo stát, že bychom na ní byli závislí v otázce ochranných pomůcek, léků. To by bylo velmi nebezpečné a rozvíjení této spolupráce politickou reprezentací nazývám prodáváním svobody,“ komentoval svoji cestu Vystrčil. Považuje tedy za naprosto správné, pokud se jako Češi vymezíme i tím, že pojedeme na Tchaj-wan. „Čím dříve ukážeme, že jsme suverénní a nezávislí, tím lépe,“ řekl předseda Senátu.

Nejezdit na zahraniční cestu mu doporučovali ostatní ústavní činitele jako premiér Andrej Babiš (ANO) nebo prezident Miloš Zeman. „Těm autoritám jsem říkal, že bychom se o změně mého názoru mohli bavit, pokud bychom se bavili o tom, jak se Čína chovala k Jaroslavu Kuberovi. Pokud ty autority ani nebyly schopny veřejně odsoudit chování čínské ambasády, tak to nebyly takové autority, které já respektuji,“ vysvětlil svoje konečné rozhodnutí Vystrčil. „Jako hrdina se necítím“ Prezident Zeman o cestě Miloše Vystrčila řekl, že je to klukovská provokace a hrubá politická chyba. „Je to jeho názor, já nemám možnost opravovat názory prezidenta České republiky, mrzí mě to,“ reagoval Vystrčil. Na otázku, jak by si připadal v kůži prezidenta, kdyby předseda Senátu porušil jeho doporučení, odpověděl, že kdyby neporušil zásady, kterými jsme vázáni, respektoval by to. „Jako hrdina se necítím, hrdina vypadá jinak,“ řekl v Interview ČT24 Vystrčil.

„Co se bude na schůzkách koordinovat, když vyloučíte ty s jiným názorem?“ Miloš Zeman v reakci na Vystrčilovu cestu uvedl, že už ho nebude zvát na porady ústavních činitelů. „Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát,“ uvedl Zeman o víkendu v debatě na televizi Prima. Vystrčil je přesvědčený, že pravidla hry neporušil, protože nikomu neslíbil, že na Tchaj-wan nepojede. „To, že máte jiný názor a zachováte se podle něj, není nerespektování pravidel. Nerespektování pravidel je, když slíbíte, že něco uděláte, a pak to porušíte,“ hájil se. K prezidentovu novému plánu nezvat jej na schůzky nejvyšších ústavních činitelů je Vystrčil skeptický. „Pokud vyloučíte ty, co mají jiný názor, tak co se na těch schůzkách pak bude koordinovat, když jsou tam jen ti, co mají stejný názor,“ komentoval prezidentův krok předseda Senátu. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář na pondělní schůzce ujistil čínského velvyslance v České republice právě o tom, že prezident Miloš Zeman nebude zvát šéfa Senátu na jednání nejvyšších ústavních činitelů. „Že existuje úzká komunikace mezi čínskou ambasádou a kanceláří prezidenta republiky, to mě nepřekvapuje,“ hodnotil Vystrčil. „Paní Kuberová třeba vyznamenání převezme, až bude jiný prezident“ Věra Kuberová minulý týden odmítla převzít od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání pro svého zesnulého manžela Jaroslava Kuberu (ODS), který letos v lednu náhle zemřel ve funkci předsedy Senátu.

„To rozhodnutí paní Kuberové chápu, byť jsem jí do toho vůbec nemluvil. Celé mi to připadá velmi zvláštní,“ komentoval událost Vystrčil. Zaráží ho hlavně fakt, že Kubera, který chtěl jet na Tchaj-wan stejně jako on, má dostat vyznamenání, ale jeho místo toho prezident přestal zvát na schůzky ústavních činitelů. „Myslím si, že by si Jaroslav Kubera státní vyznamenání zasloužil, ale chápu, že se paní Kuberová zachovala tím způsobem, že z rukou současného pana prezidenta ho nepřevezme. Třeba k tomu dojde, až bude jiný prezident,“ řekl Vystrčil. Celá kauza ohledně Jaroslava Kubery a dopisu čínské ambasády je podle něj stále otevřená. „Nemám žádné nástroje, jak se dozvědět více, nedisponuji žádnou exekutivní mocí, pokud Kancelář prezidenta republiky nechce už více vysvětlovat, jakým způsobem se stalo, že dopis Jaroslavu Kuberovi je posílán přes kancelář prezidenta republiky, tak já s tím víc nenadělám,“ zhodnotil. Přímá letecká linka z Tchaj-wanu a výrobní linky na roušky V návaznosti na návštěvu Vystrčila na Tchaj-wanu už se ozvaly firmy, které varují před rušením objednávek. Toho předseda Senátu lituje, ale věří ve význam cesty pro budoucí spolupráci. „My jsme na Tchaj-wanu získali velké množství kontaktů a ten potenciál, který může být přeměněn v hospodářskou spolupráci, je obrovský,“ komentoval předseda Senátu dopad svojí cesty na ekonomiku.