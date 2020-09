Kuberová odmítla převzít státní vyznamenání pro zesnulého manžela. Hrad případ nekomentuje

„Prezidentská kancelář mě kvůli vyznamenání pro manžela minulý týden kontaktovala, ale moje odpověď zněla, že toto vyznamenání nechci přijmout. Protože prezidentská kancelář se do dnešní doby o nic nezajímala. A najednou mně přijde takové nespravedlivé, aby manžela vyznamenávali, ten by si to určitě nepřál touto formou,“ uvedla Kuberová.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se ke slovům Věry Kuberové v pátek nechtěl vyjadřovat. „V tuto chvíli záležitost ponecháme bez komentáře,“ napsal České televizi.