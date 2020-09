Miliardář Komárek koupil od Petrofu piana odmítnutá v Číně. Rozdá je školám

Podle prezidentky a majitelky Petrofu Zuzany Ceralové Petrofové odběratel pro Peking a okolí do Hradce Králové napsal, že se v Číně mluví o tom, že čínská vláda chce dát sankce na Česko a její zboží, a že on nemá na to, aby platil pokuty. „Poprosil nás o pozastavení dodávky,“ řekla Ceralová Petrofová. Expedici nástrojů již měla firma připravenou.

„Že klavíry koupíme, jsme se rozhodli hned, jak jsme se o problému dozvěděli. S manželkou jsme se domluvili, že je naše nadace obratem věnuje českým školám. Přáli bychom si, aby se těch 11 nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti,“ uvedl Komárek.

Ceralová Petrofová Komárkův krok ocenila a označila ho za velkorysý. „Jsme rádi, že se naše klavíry dostanou do českých škol,“ řekla. Podle ní je dodávka k dispozici ve skladech v Hradci Králové a nic nebrání její distribuci.

Ohrožený export Petrofu do Číny

Nadace KKFF vypíše v nejbližších dnech pro školy grantovou výzvu, na jejímž základě budou moci o klavíry a pianina žádat.