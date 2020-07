Kvůli pandemii jsme pozapomněli na konflikty ve světě, války však pokračují dál, upozorňuje šéf Člověka v tísni

Ředitel největší české neziskovky si myslí, že jen těžko můžeme srovnávat současnou situaci s tím, jaká je situace třeba v severní Sýrii, kde je stále válka. Nejsme ale na krize zvyklí, protože žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě. Dle Pánka jsou určitě věci, které se daly dělat klidněji, například míra informování a četnost zpráv ze strany vlády. Zprávy mohly být více uklidňující, jako to bylo třeba ve Švýcarsku a jinde.

„Nicméně ty technické kroky nastřelila vláda dobře. Měl jsem pocit, že ta tenze a určitá úzkost až na hranici paniky byla přehnaná, na druhou stranu se tomu nedivím,“ řekl.

Člověk v tísni je na krize zvyklý

Pánek uznal, že jeho lidé mohli být na krizi trochu lépe připraveni než běžní obyvatelé Česka. Pracovníci z Člověka v tísni jsou zvyklí pomáhat při zemětřeseních či katastrofách, kde jsou ohroženy životy někdy i statisíců lidí. Ta situace se jim tedy nezdála tak vážná.

I na samotnou krizi doma v Česku však reagovali pracovníci rychle. Museli například ze dne na den zrušit festival Jeden svět, poté přejít na práci z domova.

„Hodně jsme digitalizovaní, takže přechod na on-line fungování pro nás nebyl těžký. Složitější je to na misích. V jižní Evropě, jihovýchodní a východní Evropě došlo skoro všude k podobné situaci jako u nás, byl vyhlášen lockdown. Tam děláme nemanuální věci, například sociální práce, vzdělávání, práci s mladými lidmi, komunitní věci, to se dá nějakou dobu dělat distančně,“ řekl.

Naopak v Sýrii lidé potřebují humanitní pomoc i v době pandemie. Dokonce tam došlo k nárůstu cen, sada běžných potravin tam stojí dva až dvaapůlkrát více než před dvěma lety, uvedl. S drobnými výdělky, pokud kvůli koronaviru vůbec nějaké mají, tak skoro nepřežijí. „Takže tam pracujeme naplno celou dobu a doufáme, že se naše týmy nestanou novým ohniskem. Zatím se to nestalo,“ oddechl si.

V Africe je situace různorodá

Některé africké země mají velmi přísný režim, některé to nechávají běžet. „Takže se řídíme národní legislativou, plus máme vlastní ochranné prostředky. Ti, kteří mise řídí, nejsou dobrovolníci. Ti lidé mají mnoho let praxe v oboru. Někteří pracovníci se vrátili, stáhli jsme třeba všechny z Afghánistánu. Kdyby se tam rozvinula vlna pandemie, tak to může znamenat nárůst kriminality. Přesto tam stovky lidí zůstaly, protože to jsou Afghánci,“ uvedl.

Jako společnost jsme kvůli pandemii pozapomněli na konflikty, přestože část trochu utichla, míní. Části konfliktů však jakoby se pandemie netkla, dodal. Například v Kongu či v Jemenu válka pokračuje dál, bez ohledu na masivní šíření koronaviru. Epidemická vlna je tam velmi silná, přestože se bojuje. Dle Pánka se zdá, že došlo ke snížení bojů ve východní Ukrajině, trochu i v severní Sýrii. Financování humanitární pomoci však probíhá ve velkých blocích, ročních až dvouročních, rozhodují se relativně dlouho dopředu.