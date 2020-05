V průběhu června by měly být všechny výpadky obcí podle Chvojky nahrazeny

Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka (STAN) by měl stát dávat opačné impulsy. „U obcí kolem tisíce obyvatel je propad nad 30 procent ve sdílených daních. Ministři slíbili, že se rozpočtu obcí nedotknout,“ kritizuje vládu Polčák. Starostové měst a obcí připravují stávkovou pohotovost a hodlají svou nespokojenost vyjádřit take přímo před budovou Poslanecké sněmovny.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka považuje taková vyjádření za předvolební akce hnutí STAN. „Nešlo to udělat jinak a my jsme řekli, že jim to bude kompenzováno a dostanou všechno zpět,“ slíbil Chvojka. To by podle jeho názoru mělo být v průběhu červnu.