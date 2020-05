Obcím chodí méně peněz. Škrtají či odkládají tak investice

Vláda počítá s tím, že přávě takové výpadky příjmů by měly obcím pokrýt dotace. „Já jsem přesvědčen, že my jim tu částku bohatě, bohatě vrátíme navýšením dotací a pravděpodobně i navýšením poměru dotací,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Do konce roku tak v Úvalech investice zmrazili. Podobně jako třeba v Miletíně. Jedna z posledních letošních akcí byla oprava restaurace a rekonstrukce koupaliště. „Ostatní investice jsme úplně totálně stopli a nenakupujeme ani knížky do knihovny. Celkově přijdeme asi o čtyři miliony, což je přibližně třetina našeho rozpočtu,“ říká starosta Miletína Miroslav Nosek (nestr.).

„Než jít cestou složitých dotačních programů, jejich následných kontrol a předfinancování, je skutečně nejlepší obcím jejich peníze vrátit,“ míní předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Podle některých opozičních stran by se tak finance měly obcím kompenzovat přímo, a to zvláštním příplatkem podle počtu obyvatel. Návrh ale neprošel. „My jsme navrhli způsob, jak to jde udělat rychle a snadno a vládní koalice přichází s tím, jak to udělat složitě, prodlužovaně,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

„Obec, která má pár obyvatel, vemte si, že bude mít třeba patnáct obyvatel, tak dostane pár korun. Co z toho postaví? Vůbec nic. Bez dotací se stejně nehne,“ říká ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Opozice říká, že se kompenzace pokusí prosadit přes Senát.