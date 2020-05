ŽIVĚ: Přestávka EET bude do konce roku, senátní odklad do roku 2023 neprošel sněmovnou

V předloze o dalším odkladu obnovení elektronické evidence tržeb na leden Senát žádal, aby přerušení trvalo až do července 2023, kdy by také teprve začala třetí a čtvrtá vlna. Ta se týká například řemeslníků, lékařů a advokátů. Poslanci to ale zamítli. Bude tedy platit vládní verze, podle které skončí promíjení neevidování tržeb na konci roku.

Podle senátora Václava Vilímce Senát svým návrhem učinil to, co měla učinit sama vláda. Poté, co k senátnímu návrhu promluvil ve sněmovně on a vymezila se vůči němu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), již se do rozpravy nikdo nepřihlásil.

Dosud platilo, že přestávka potrvá jen tři měsíce po skončení nouzového stavu, to by tedy znamenalo obnovení EET v průběhu srpna.

Společníci malých společností s ručením omezeným by měli podle vládní novely dostávat stejně jako osoby samostatně výdělečně činné 500 korun denně. Senátoři chtějí změnit zdroj peněz pro výplatu příspěvku, aby nedopadal na obecní a krajské rozpočty. Příspěvek by se měl podle horní komory hradit přímo ze státního rozpočtu, nikoli formou vratky daně z příjmů zaměstnanců. Část tohoto daňového výnosu dostávají obce a kraje.

Sněmovna opět posoudí i poslaneckou novelu o obecní policii. Senát v ní navrhl úpravu podmínek odchodného pro strážníky a zmírnění požadavků na jejich vzdělání.

Poslanci do programu dodatečně na návrh Víta Rakušana (STAN) zařadili také debatu o významu českých legionářů a na návrh Miloslava Janulíka (ANO) budou také diskutovat o článku tří českých ministrů zahraničí, který kritizoval izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Tentýž bod přitom při projednávání změn pořadu schůze nejprve zamítli – to když jej navrhovala Jana Černochová (ODS). Když ale došlo na Janulíkův návrh, podpořili jej.

Sněmovna už nejedná pouze v polovičním počtu poslanců, jako tomu bylo kvůli epidemii koronaviru až na výjimky v uplynulých dvou měsících. Otevřená je také galerie pro veřejnost, byť omezeně s nižší kapacitou.