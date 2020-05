Investujte, vyzvala Schillerová regiony. Nemáme z čeho, přijdeme o desetinu daňových příjmů, reagují obce

Jenže obce letos čeká propad v příjmech. Ještě v loňském roce získaly obce a kraje z daní více než 320 miliard korun, pro letošní rok ale resort financí odhaduje, že se jim příjmy sníží o 31,6 miliard korun. Celkem by tak regiony měly letos získat méně než 290 miliard korun.

Obce mají podle vlády investovat z rezerv, které si měly vytvořit v předchozích letech. Jenže od starostů zaznívá, že letošní propad příjmů bude větší než vytvořené rezervy. Polovina obcí, přesněji 3260 z nich, měla koncem loňského roku na účtech méně než osm milionů korun.

Větší úspory mělo 135 velkých sídel, těm se podařilo dát do rezerv kolem stovky milionů korun. Sedm největších měst včetně Prahy mělo na běžných účtech na konci loňského roku skoro 175 miliard korun. „Některé obce jsou bohaté a mají prostředky, jiné ne. Drtivá většina obcí nemá na svých účtech takové prostředky,“ komentoval slova ministryně předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl.

Obce by podle něj rády podpořily lokální podnikatele. To, že od státu dostanou méně peněz než loni, je ale podle Lukla proti tomu, oč regiony ministryně žádá.

„My samozřejmě máme řadu smysluplných projektů, které bychom dokázali realizovat, neboť jsou ve fázi stavebního povolení nebo výběrového řízení. Ale ta krize nás masivně zasáhla. A musíme řešit nejen propady daňových příjmů, ale i prostředky, které jsme věnovali na boj s koronavirem. Je nutné, aby stát obcím nalil peníze na investice, ne obráceně,“ vyzval Lukl s tím, že obce se nyní snaží hledat úspory v provozních výdajích.

Investice odloží i krajská města

Peníze chybí i velkým městům, které měly v rezervách na konci loňského roku nejvíce: například Plzeň už oznámila, že odkládá investice za půl miliardy korun a ruší projekty za dalších 170 milionů. Zlín oznámil pozastavení investic za čtvrt miliardy.

Brno vyčíslilo propad daňových příjmů na více než miliardu korun. „Ideální by bylo, kdyby se nám podařilo peníze najít v provozních výdajích, ale obávám se, že to nebude úplně možné. Budeme muset sahat i do plánovaných investic,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Nemuselo by proto dojít například na stavbu atletického stadionu za 650 milionů korun. Třípatrová hala pro 2200 diváků měla sloužit profesionálním sportovcům i studentům Masarykovy univerzity.

Jsou ale i města, která se v tuto chvíli škrtat nechystají, mezi ně patří Ostrava.