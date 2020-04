Veřejné finance skončí letos podle ministerstva ve schodku ve výši 5,1 procenta HDP

„Letošní Konvergenční program vznikal v naprosto bezprecedentní situaci. Nejistoty kolem trvání pandemie nového typu koronaviru, délka trvání jednotlivých již přijatých opatření, výčet možných nových opatření a celkový účet za škody v ekonomice, sociální náklady a rezultující dopady do veřejných financí nebudou zřejmě s jistotou známy ani do konce roku 2020,“ uvádí úvod materiálu. Kvůli dopadům šíření koronaviru resort prosadil zvýšení schodku letošního rozpočtu ze 40 na 300 miliard korun.

Ministerstvo financí navrhuje také pro příští rok výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na 1,792 bilionu korun. V roce 2022 by to mělo být 1,811 bilionu korun a o rok později 1,825 bilionu korun, jek vyplývá z návrhu Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí. Resort zvýšil rámce proti jejich aktualizaci ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky pro rok 2021 o 86 miliard korun a pro rok 2022 o 32 miliard korun.

Dosud byl střednědobým rozpočtovým cílem pro Českou republiku v letech 2020 až 2022 strukturální deficit 0,75 procenta HDP. Předloni bylo strukturální saldo v přebytku 0,4 procenta HDP, letos podle materiálu skončí ve schodku 1,7 procenta HDP.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dříve uvedla, že bez novely by musela v rozpočtu na rok 2021 udělat buď škrty za 150 miliard korun, nebo zvýšit o 150 miliard korun daně. S návrhem změn v zákoně o rozpočtové odpovědnosti nesouhlasila Národní rozpočtová rada.

„V důsledku výrazného propadu příjmů v roce 2020, který bude ovlivňovat i úroveň příjmů v následujících letech, by dodržení původního postupu vyžadovalo v roce 2021 konsolidaci v desítkách miliard korun. Tak silná fiskální restrikce by zcela nepochybně vedla k eliminaci ekonomického oživení, a naopak by vyvolala další recesi,“ uvádí rozpočtová strategie ministerstva financí.

Schválení rozpočtové strategie vládou je jedním z prvních kroků k přípravě státního rozpočtu na příští rok. Vláda by měla materiál projednat do konce dubna, jeho součástí je i Konvergenční program. Vláda ho musí poslat do Bruselu každoročně do konce dubna.