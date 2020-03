Raději schodek 300 miliard než pád poloviny ekonomiky, míní Rusnok

Ti, kteří museli svou činnost kvůli koronaviru zastavit, si často ani půjčit nemůžou, protože by porušili zákon tím, že si půjčili v době, kdy neměli budoucnost, všímá si Středula. „Dovedeme si představit zastavení půjček, zastavení exekucí, zastavení splácení hypoték, posunutí přibližně o jeden rok,“ navrhuje.

„Jakmile nebude hotovost, začne probíhat to, že se subjekty snaží lidi propouštět, protože neví, jestli přežijí další měsíc či dva,“ přidává Středula. Kabinet podle něj musí jednat rychle. Odborový předák upozorňuje také na to, že půjčky nemusí vždy řešit situaci firem či živnostníků.

Nejzásadnějšími nástroji na podporu ekonomiky jsou v současnosti ta opatření, která pomáhají udržet tok financí domácností, podniků nebo veřejných institucí, věří guvernér centrální banky. „To je to klíčové – aby nedocházelo k insolvencím, kolapsům, které jsou de facto předčasné, vyvolané pouze nedostatkem likvidity, která je dána pouze vnějšími okolnostmi a jinak jsou ty subjekty v pořádku,“ zdůrazňuje.

Jurajda má za to, že ekonomická reakce musí být velmi podobná reakci epidemiologů na samotnou pandemii. Je potřeba jednat rychle, jinak se i ekonomické problémy rozšíří. Apeluje na to, aby opatření nebyla zatížena potřebnou byrokracií, aby se peníze dostaly k firmám i lidem co nejrychleji.

„Jestli má nyní nějaké ekonomické opatření největší návratnost, tak je to investice do testování,“ věří ekonom. Perfektní přehled o šíření koronaviru pomůže k tomu, aby se mohla ekonomika rozjet co nejdříve. Zdůrazňuje také, že testovací kapacity musí mít sám stát a nesmí se poléhat na dobrovolnickou aktivitu laboratoří či akademických pracovišť.

Když všichni šetří, neušetří nikdo, připomíná Jurajda

Podle Jurajdy předběžné odhady potvrzují propad hrubého domácího produktu o pět procent. Podotýká ale, že současná recese není běžná. „My jsme lidem řekli, aby nechodili do práce, a do nějaké míry nebudeme schopni uchovat všechny zaměstnanecké vztahy. Nějak jsme to vyvolali a až ekonomiku začneme postupně podporovat, pak se začneme bavit o běžných ekonomických mechanismech podpory poptávky a podobně,“ předesílá.

Česko podle něj může čekat nezaměstnanost v řádu statisíců. Mezi dosavadními opatřeními vlády Jurajdovi chybí odložení sociálních a zdravotních odvodů pro zaměstnavatele. „Jde nám o zachování likvidity, aby firmy fungovaly dál,“ upozorňuje.

Stát si dle ekonoma z Akademie věd může dovolit s odvody pracovat a zemi se takové kroky vyplatí, protože pomohou přežít ekonomickým subjektům. „Opatření pomáhají udržet zaměstnanecké vztahy. Když v ekonomice všichni šetří, nikdo neušetří. Tady je chvíle pro stát, aby byl aktivní,“ je přesvědčen.