Nejvyšší dubnový schodek rozpočtu v novodobé české historii. Prudce vzrostly výdaje

„Co my chceme samozřejmě udělat, je apelovat na lidi, na občany, na firmy, aby se nebáli spotřebovávat, utrácet peníze, protože my určitě nebudeme škrtat platy ani důchody,“ vysvětlil Babiš.

Částečné uhrazení nájemného vládou by se mělo vztahovat na všechny podnikatele, kteří byli postiženi vládními nařízeními kvůli koronaviru a museli nadále platit nájem. Týká se to tak i podnikatelů, kteří během pandemie provozovali například e-shop nebo prodávali zboží v provozovnách přes okénko.

Pomoc s platbou nájemného uvítá například majitelka obchodu Veronika Konečná z Újezdu u Brna. „Určitě bych byla pro, protože v takové situaci, co jsme se ocitli, se každá pomoc určitě počítá,“ řekla. Finanční rezervu si nestihla vytvořit, protože všechny peníze musela investovat do obchodu.

Předloha počítá s tím, že nájemce, který nemohl fungovat, by zaplatil pouze 20 procent nájmu, 50 procent přispěje stát a 30 procent pronajímatel. V jeho případě by to znamenalo, že nic nebude platit, ale o tuto částku sníží nájemné.

„Ten nárůst je extrémní a samozřejmě je to jednoznačný dopad koronavirové krize. Proto jsem i přišla do Poslanecké sněmovny žádat o navýšení schodku na 300 miliard, protože prostě do ekonomiky musíme napumpovat peníze,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

S takovým úmyslem souhlasí také předseda opozičních Pirátů Ivan Bartoš. „Řada podniků, i třeba hospod, měly otevřené výdejní okénko aby se jim nezkazilo pivo a vytočili ho,“ uvedl. Z toho důvodu by se pomoc státu měla vztahovat i na tato zařízení.

Opatření má stát vyjít zhruba na 4 miliardy korun. Dosáhnout má na ně podle premiéra kolem 150 tisíc firem nebo živnostníků.

Šrotovné a snížení DPH na ubytovací služby

Zavedení takzvaného „šrotovného,“ tedy státního příspěvku na nákup automobilů, by podle některých firem pomohlo kompenzovat negativní dopady koronaviru na automobilový průmysl.

„Pokud by to bylo dočasné a pokud by to pomohlo automobilkám, že by se potom vrátily do té pozice před virem, tak proč ne. Ale pokud to jediné řešení bude, že se musí snížit ta kapacita, tak to je jiná situace, ale zatím jsme o tom nediskutovali,“ naznačil premiér Babiš.

Premiér navíc hodlá prosadit snížení daně z přidané hodnoty na ubytovací služby. „Já osobně budu určitě doporučovat snížení DPH na 10 procent u hotelů a ubytování. Protože my těch 10 procent - my jsme dneska třetí nejvyšší s tou DPH. Takže tam si myslím, že bychom se měli srovnat,“ uvedl Babiš.

Snížení by chtěl prosadit co nejrychleji. Zároveň ale plánuje vytvořit speciální program pro cestovní ruch. „To znamená podpořit investice do ubytovacích kapacit, těch není dostatek. Budeme apelovat na naše lidi, aby zůstali na dovolenou,“ řekl premiér.