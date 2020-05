Města a obce vyvěsily černé vlajky. Protestují proti záměru hradit bonusy pro živnostníky ze svých rozpočtů

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka pak míní, že by takový zásah do rozpočtu obcí a krajů mohl znamenat ohrožení či ztrátu až 10 tisíc pracovních míst. Kompenzační bonus by podle lidovců měl stát vyplácet pouze ze svého rozpočtu. První místopředseda Sdružení místních samospráv Jan Sedláček uvedl, že starostové jsou z návrhu zákona v šoku i proto, že obce dva měsíce bojovaly samostatně proti koronaviru šitím a distribucí roušek, mícháním dezinfekcí a dalšími opatřeními.

Podle kritiků když vláda vezme obcím peníze, dostanou se do velkých problémů. „Kam budou chodit děti do školy? Budou mít dostatek pitné vody a bezpečné chodníky? Tyto dotazy budou dopadat na starosty a starostky, nikoli na ministerstvo financí. Pokud vláda toto nepochopí, tak nezná život v našich obcích,“ varovala na brífinku před jednáním sněmovny místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová. Ta má z celé věci takový dojem, že cílem vlády je „vyhladovět obce, pak je ovládnout a omezit jejich pravomoce skrze dotace.“

Před přijetím zákona ve znění navrhovaném senátory zase varuje ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní by na to doplatili právě ti možní příjemci, kteří by bonusy měli obdržet ve druhé vlně. Na vládě pohrozila, že pokud by prošla senátní verze, musela by výplatu kompenzací zastavit, protože „ministerstvo financí dotace ze zákona kontroluje a nemůže je vyplácet“.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) pak řekl, že ministerstvo pro místní rozvoj připraví mechanismus, prostřednictvím kterého bude kompenzovat samosprávám výpadek příjmů způsobený kompenzačním bonusem. „Vnímám argumenty samospráv, rozumím, že mají obavy z dopadů krize, která se rýsuje,“ dodal.

Hamáček také uvedl, že není možné dopustit hrozbu zastavení kompenzací.„Neumím si představit, že bychom těm lidem sdělili, že ty prostředky, se kterými již počítali, nedostanou. Senátní návrh znamená, že by se musela znovu rozjet příprava legislativy a pro příjemce peněz by to znamenalo obrovské riziko. To si dovolit nemůžeme,“ míní vicepremiér.

Podle komunistů, kteří menšinový kabinet ve sněmovně podporují, by měly náklady na opatření spojená s koronavirem nést jak stát, tak kraje a obce. „Než zastavit výplatu a udělat další 12miliardový schodek rozpočtu, je třeba rozdělit náklady tak, aby byla pomoc v čase možná,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Bez reptání prý sanovali stát

Obce už nyní kvůli koronavirové krizi přišly o některé příjmy, podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové se pokles v květnu pohyboval mezi 30 a 40 procenty. Starostové podle ní při pandemii „bez reptání sanovali stát“, když zajišťovali roušky a dezinfekce a nyní reagují na výpadky příjmů a připravují úsporné rozpočty. „Paní ministryně Schillerová se zatím nesnaží snižovat výdaje a říká, že na to nemá čas,“ tvrdí Kovářová.

Její stranický kolega a europoslanec Stanislav Polčák zase uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) a Schillerová porušili své sliby, že na příjmy obcí nebudou sahat. Rozpočtové omezení podle něj zastaví drtivou většinu investičních akcí v regionech. „Proto jsme na dnešek vyhlásili Černý den pro obce a kraje,“ uvedl.

Hrozí přebytek dotací

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská v České televizi k tématu uvedla, že obce disponují velkou likviditou, u bank mají uloženy stovky miliard korun jako rezervu. Jsou to však peníze, které plánují využít na investice.

„Ty se teď obce chystají omezit, k tomu by ale nemělo dojít. Obce často čelí spíše problémům z hlediska lidských kapacit, know-how, nezvládají čerpat dotace. Pokud se stát chystá kompenzovat rozpočet dotacemi, bude problém ty dotace vyčerpat. Je na ně vytvářen další tlak. Řešením by bylo využít rezervy a nezatěžovat je požadavky na čerpání dotací,“ řekla.