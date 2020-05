Vláda by mohla odpustit malým firmám odvody na sociálním pojištění za zaměstnance

Sociální demokraté by chtěli, aby na úlevu měly nárok firmy do padesáti zaměstnanců, což by měsíčně mělo měsíčně znamenat výpadek čtyři a půl miliardy. Ve hře je ale ještě varianta poloviční, která vyjde na tři miliardy.

Dodává, že měli sice také rozjednaných řadu obchodů v zahraničí, například v Japonsku Španělsku, a čekal je i veletrh v Dánsku, kam je pozvalo české velvyslanectví. To vše odpadlo. Odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance by jim tak podle nich pomohlo.

Jako příklad může sloužit firma UBRD, která vyrábí designová prkénka a další doplňky do kuchyně. Tržby jim kvůli koronaviru poklesly zhruba o dvě třetiny, a to i přesto, že prodávají jen přes internet a obchod jim tak vláda vydanými opatřeními nezavřela. „Máme produkt, který nutně nepotřebujete a ve chvíli, kdy začnete šetřit, tak asi odpadnou zbytné věci,“ vysvětluje pokles tržeb spoluzakladatel UBRD Jiří Kůta.

„S ohledem na to, že by to do těch padesáti (zaměstnanců) bylo podstatně dražší, bych zatím držel režim pětadvacet. Otestujme to, a pak uvidíme,“ vysvětluje ministr průmyslu Karel Havlíček (nestr. za ANO). Stále však platí nutnost zachovat alespoň devadesáti procentní objem mezd a zaměstnanců.

To, že by tento krok vlády pomohl, potvzuje i majitel Harfa Sport Jaromír Fic. Sportovní prodejna musela kvůli koronaviru zavřít zhruba na měsíc. „Pokud by nám odpustili daně, poplatky, cokoliv co platíme státu, to by pomohlo a byli bychom za to velmi rádi,“ konstatuje majitel.

Teď čeká na konkrétní podmínky odpuštění. Důležitá pro ně bude zejména hranice počtu zaměstnanců. „Máme jich řádově pětadvacet, pohybujeme se kolem tohohle čísla,“ dodal Fic.

Sněmovna se návrhem bude zabývat ve středu

Ve sněmovně by měly návrh na odpuštění sociálního pojištění firmám projednávat ve středu. Zákon má velkou šanci uspět. Podporují ho i opoziční strany.

„To je jedno z opatření, které jsme od začátku doporučovali. Považujeme to za daleko lepší opatření než zpětné odpouštění daňové ztráty, které pomůže jen největším firmám,“ říká místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

„Dokonce bych apeloval na vládu, aby se nebála jít až na velikost firmy do padesáti zaměstnanců,“ uvádí k tomu poslanec a člen celostátního výboru strany Marek Výborný (KDU-ČSL).

Vláda by se tak na pondělním zasedání, tedy ještě než materiál pošle poslancům, měla dohodnout na prosazované variantě.