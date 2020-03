Nouzový stav má podle vlády trvat další měsíc. Opozice chce znát důvody

Čas vyhrazený v obchodech s potravinami a v drogeriích pro seniory nad 65 let a lidi s handicapem starší 50 let je mezi 8:00 a 10:00. Na menší obchody ve vesnicích, pekárny či lahůdkářství se omezení nevztahuje.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že analýzu, proč by kabinet měl opustit vydávání opatření podle krizového zákona, nevydávalo. Podle mluvčího Ondřeje Krátošky resort dlouhodobě zastává stanovisko, že i podle této legislativy se poškozeným podnikatelům hradí pouze skutečná škoda.

Vláda chce delší nouzový stav

Nouzový stav bude podle premiéra Andreje Babiše potřeba prodloužit – a to o dalších třicet dnů, uvedl pro Českou televizi. Opatření zatím platí do 11. dubna. Apeloval také na lidi, aby dodržovali všechna omezení, jako je třeba povinné nošení roušek.

Dále pro ČT uvedl, že zájem vlády je co nejdříve se vrátit do normálního stavu. „Kdy to bude, ale teď říct nemůžu,“ dodal.

Opozice se nechala slyšet, že chce znát důvody prodloužení. S ním musí souhlasit poslanci.