Ohnisko nákazy koronavirem v Česku není, všichni si ho přivezli, ujišťuje hlavní hygienička

Vývoj ji nepřekvapuje, většina potvrzených případů spadá do dvou skupin – v jednom případě jde o studentky, které chodí do školy v Miláně a do Česka přijely jako turistky, ve druhém o několik rodin z Děčína, které se společně vypravily na hory do Itálie. Do této skupiny spadá celá polovina potvrzených případů.

Navíc onemocněl vědec, který byl v Itálii na konferenci, a žena z Prahy, která byla v zemi rovněž lyžovat.

Právě její případ ale vzbudil mnoho otázek. První pozitivní test vzorků, které si žena podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) sama odebrala, přišel ze soukromé laboratoře. Z dosavadních informací vyplývá, že se na ni obrátila poté, co se od státních orgánů dozvěděla, že ji testovat nebudou, protože nebyla v rizikovém italském regionu Lombardie či Benátska, nýbrž v Trentinu, kde se nákaza tolik nerozšířila.