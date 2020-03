Dodržujte pravidla, jsou nastavená dobře, apeluje primátor Hřib. O neověřené nákaze psal proto, že pacientka postupovala jinak

Ačkoliv o nových případech výskytu nákazy koronavirem v Česku informuje pravidelně ministerstvo zdravotnictví, ve středu to učinil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). A to v rozporu s tím, co několik minut předtím uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). S tím, jak se o šíření nákazy informuje, přitom nejsou spokojeni ani hejtmani, o změnách budou mluvit v pátek se zástupci vlády.